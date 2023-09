II EUROPEAN DAY OF FRIENDS OF MUSEUMS and EUROPEAN MARITIME DAY IN MY COUNTRY 2023

Presentazione ‘CONCORSO DI DISEGNO’

Auditorium Museo Archeologico “F. Ribezzo” – Lunedì, 11 setembre 2023, ore 11:30

Nell’ambito delle inizia�ve coordinate e promosse dalla Federazione Italiana degli Amici dei Musei – FIDAM* con il

patrocinio del Ministero della Cultura riconosciuto alla II EUROPEAN DAY OF FRIENDS OF MUSEUMS in con�nuità

con la XX GIORNATA NAZIONALE DEGLI AMICI DEI MUSEI, l’associazione AMICI DEI MUSEI BRINDISI con il

patrocinio della Direzione marittima di Bari, la collaborazione della Capitaneria di porto di Brindisi e

l’approvazione tra le azioni correlate agli even� dell’EUROPEAN MARITIME DAY IN MY COUNTRY 2023 per celebrare

i nostri mari ed oceani e l’economia blu sostenibile in tu� i bacini mari�mi dell’Unione europea dal 1° aprile al 31 otobre

2023, dà avvio alla programmazione annuale ar�colata atraverso una serie di appuntamen� con l’obie�vo di

accrescere, sopratuto tra i giovani, l’amore e il rispeto per la risorsa mare che, a Brindisi in par�colar modo,

rappresenta l’epicentro delle peculiarità civili, economiche e culturali della cità.

Le inizia�ve si apriranno con la conferenza stampa di lunedì 11 setembre alle ore 11.30 presso il Museo

Archeologico F. Ribezzi di Brindisi, alla quale sono invita� tu� i Dirigen� Scolas�ci e gli studen� interessa�

all’approfondimento della consapevolezza di essere anche “citadini del mare”.

Sarà l’occasione per presentare i diversi appuntamen� atraverso i quali sarà sviluppato il concorso, des�nato ai

bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia e della scuola primaria ed a tu� gli studen� e studentesse delle

scuole secondarie di 1° e 2° grado di Brindisi, finalizzato a suscitare tra le giovani generazioni ‘l’esperienza di

paesaggio’ e favorire la più ampia riflessione sul paesaggio cos�ero e portuale contemporaneo.

La proposta è ar�colata in vari workshop che vedranno il coinvolgimento dell’intera citadinanza, a cominciare da

quello introdu�vo di sabato 23 setembre che ci vedrà impegna� in una passeggiata sul lungomare per osservarne

con occhio scevro dai condizionamen� degli smartphone o degli obie�vi fotografici le connessioni con l’eredità

culturale e la stessa percezione paesaggis�ca dei luoghi per proseguire, col nuovo anno, Ogni mese il 24.

Due importan� appuntamen� per l’anno in corso saranno il convegno “Un mare di cose”, il 7 otobre, ad accesso

libero e gratuito, che vedrà l’intervento di autorevoli relatori sui temi del paesaggio della cità an�ca e della cità

moderna, fino alla cità contemporanea e la giornata dell’ 8 otobre conclusiva della prima fase del concorso.

AMICI DEI MUSEI BRINDISI – info@amicideimuseibrindisi.it

Capitaneria di Porto di Brindisi – tel. 0831521022 – mail cp.brindisi@mit.gov.it

La Federazione Italiana Amici dei Musei – FIDAM, costituita a Firenze nel 1975, individua tra le Associazioni federate alcune delle prime forme

organizzate di volontariato culturale presenti nel nostro Paese, profondamente radicate nella vita culturale delle città e dei territori di

provenienza. La Federazione, i cui organi direttivi operano in puro spirito di volontariato, organizza ogni anno dal 2004 la Giornata Nazionale

degli Amici dei Musei – FIDAM e coordina e rappresenta l’Italia assicurando proiezione internazionale verso la rete della Word Federation of

Friends of Museum – WFFM con sede a Bruxelles, che raccoglie i quasi tre milioni di volontari culturali riuniti nelle federazioni nazionali.

La Federazione Italiana Amici dei Musei celebra la II Giornata Europea degli Amici dei Musei ponendosi in continuità con la lunga tradizione della

della Giornata Nazionale FIDAM. A differenza della Giornata Europea, che ha un tema libero, l’edizione italiana individua un tema specifico che,

quest’anno è “paesaggio vissuto/paesaggio rappresentato” ovvero un’occasione di riflessione fondata sul confronto diacronico tra una

rappresentazione del paesaggio di valenza storico-artistica, scelta dalle associazioni per il suo specifico valore identitario e il suo corrispondente

fisico nel territorio reale, considerato nei suoi valori culturali e nella sua fragilità ecologica. Il manifesto nazionale di lancio dell’iniziativa,

significativamente ambientato nella Valle dei Templi di Agrigento Capitale della Cultura 2025, sintetizza il tema della Giornata accostando una

veduta del 1849 di Ferdinand Georg Walmuller alla corrispondente rappresentazione fotografica attuale dello stesso soggetto: il tempio di

Giunone Lacinia.