III edizione della sfilata dei carri allegorici: torna la magia del Carnevale a Mesagne

Torna a Mesagne uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la III edizione della Sfilata dei Carri
Allegorici “Carnevale 2026”. Con la deliberazione n. 7/2026, il Commissario Straordinario,
Dott.ssa Maria Antonietta Olivieri, ha ufficialmente approvato l’atto di indirizzo per lo svolgimento
della manifestazione che si terrà il prossimo 14 febbraio 2026.
La sfilata di quest’anno partirà alle ore 15,00 dal parcheggio in via Brodolini. Il percorso, da via
Brodolini a Via Marconi con arrivo in Piazza Emanuele II, vedrà la partecipazione di 7 carri
allegorici e circa 500 figuranti, coinvolgendo attivamente le scuole del territorio, le associazioni
culturali, sportive e di volontariato, e i cittadini.
L’evento, organizzato dall’Associazione “EBALON” di Torre Santa Susanna, si propone di
consolidare il successo delle precedenti edizioni, caratterizzate da una straordinaria partecipazione
di pubblico e famiglie in un clima di totale sicurezza.
Oltre al divertimento, la manifestazione rappresenta un momento di alto valore identitario e sociale
che intende favorire l’aggregazione intergenerazionale, l’inclusione e il rafforzamento del senso di
appartenenza alla comunità locale, all’insegna della creatività.