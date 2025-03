Il 10 aprile a Brindisi conferenza dal titolo “I risvolti sociali dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale”

Giovedì 10 Aprile alle ore 17, presso la Sala del Museo Ribezzo di Brindisi, l’Inner Wheel Club Brindisi “Cristina Cordella”, in collaborazione con il Polo BiblioMuseale di Brindisi, presenterà una conferenza dal titolo:

I RISVOLTI SOCIALI DELL’ UTILIZZO DELL’ INTELLIGENZA ARTIFICIALE”



Introdurrà la serata la dott.ssa Aloisia Lamberti

Presidente del Club Inner Wheel “Cristina Cordella”



Relatore il dott. Fabrizio Maltinti, esperto di Geopolitica e Relazioni Internazionali.



L’intelligenza Artificiale (IA) è un campo dell’informatica che si occupa dello sviluppo di sistemi e algoritmi in grado di emulare alcune capacità cognitive umane, come il ragionamento, la soluzione di problemi, il riconoscimento di immagini ed il linguaggio naturale.

Sistemi che sono in grado di apprendere dai dati, adattarsi all’ambiente e migliorare le proprie prestazioni nel tempo, senza essere esplicitamente programmati per ogni singola situazione.

In sintesi, macchine in grado di eseguire compiti che richiedono l’intelligenza umana, grazie ad una capacità di apprendimento automatico e di adattamento, ispirate ai modelli di apprendimento umani.

Si tratta di un argomento di cui si sente parlare spesso sui media, ma che tendiamo ad ignorare perché lo riteniamo troppo complesso o prematuro, quindi, inutile preoccuparsi.

È necessario, comunque, parlarne il più possibile, approfondendo la conoscenza attraverso vari ambiti, per essere preparati all’impatto imperante di questa nuova tecnologia, senza esserne sopraffatti.

Nel corso della conferenza verranno, posti in evidenza gli aspetti “sociali” connessi all’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Aspetti che, inevitabilmente, influiscono sulle vite di tutti noi, in quanto è, ormai, dimostrato come la vita di tutti i giorni dei membri della nostra società sia condizionata dall’utilizzo di macchine intelligenti.