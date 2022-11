IL 10 DICEMBRE A CISTERNINO “NATALE AI GIARDINI DI POMONA”

I Giardini di Pomona vi invitano alla prima edizione di “Natale ai Giardini di Pomona”, sabato 10 dicembre a partire dalle ore 10:00, piccolo evento pre-natalizio che mette in primo piano la necessitΓ di π‘π‘’π‘›π‘ π‘Žπ‘Ÿπ‘’ π‘π‘–π‘œ-π‘‘π‘–π‘£π‘’π‘Ÿπ‘ π‘œ, attraverso una visita guidata al conservatorio botanico I Giardini di Pomona e la proposta di un’area mercatino natalizio condiviso con altre realtΓ territoriali, dove poter fare piccoli doni bio-diversi di Natale, sostenere realtΓ promotrici di cibo sano e salute ambientale, accompagnati da buona musica e attivitΓ /area ristoro per adulti e piccini.

A Natale, fai un pensiero bio-diverso !!!

𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐦𝐚:

mattina

ore 10:00-12:00

Visita guidata con Paolo Belloni ai I Giardini di Pomona + ingresso all’area mercatino

Prenotati scrivendo a igiardinidipomona@gmail.com o contattando via whatsapp il num. 3204892491

Visita guidata al costo di 15 euro per adulto,

bambini (sotto i 12 anni) ingresso gratuito

*OBBLIGO DI PRENOTAZIONE entro venerdì 9 dicembre*

_______

PAUSA 13:00-15:00

_______

pomeriggio

ore 15:00-19:00

Area mercatino di Natale, senza prenotazione, con TICKET all’ingresso.

↓↓↓

I Giardini di Pomona ospitano alcune realtΓ territoriali con i loro prodotti agro-alimentari e associazioni attive su ecologia e promozione sociale.

(Presto aggiornamenti sui banchetti-realtΓ presenti)

ore 16:00-17:00

L’associazione Poli-giΓ³ di Cisternino

propone all’interno della cornice “Natale ai Giardini di Pomona”, Letture animate per bambini (3-6 anni) a tema natalizio.

Dalle ore 16:00-17:00, in uno spazio al chiuso all’interno del conservatorio botanico,

Γ¨ possibile PRENOTARSI all’attivitΓ scrivendo via whatsapp al numero +39 3935711632

*OBBLIGO DI PRENOTAZIONE

entro venerdì 9 dicembre*

ore 18:00

🎡 π—°π—Όπ—»π—°π—²π—Ώπ˜π—Ό con MACAO DUO

(Michele Liso e Andrea Manghisi)

↓↓↓

Muovendosi da un percorso classico, il duo interpreta la tradizione popolare sudamericana colorandola di influenze flamenche e jazz, per un viaggio dall’Andalusia al Brasile, al Venezuela e all’Argentina.

INGRESSO (senza visita guidata)

a I Giardini di Pomona:

– ticket di 5 euro (per adulto)

– bambini sotto i 12 anni, ingresso gratuito

SABATO 10 dicembre

Natale ai Giardini di Pomona

dalle 10:00 fino alle 19:00

presso

I Giardini di Pomona – contrada Figazzano 114 Cisternino (BR)

**L’evento Natale a I Giardini di Pomona Γ¨ patrocinato dal Comune di Cisternino (BR).

EVENTO FB: https://fb.me/e/32gXNrnyA