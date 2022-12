IL 10 DICEMBRE AL TEATRO IMPERO CONCERTO SINFONICO DEDICATO A ROBERT SCHUMANN

Concerto Sinfonico dedicato a Robert Schumann

Direttore Piotr Jaworsky

10 dicembre, 20.30 Teatro Impero – Brindisi

Solista al pianoforte Benedetto Lupo

12 dicembre, 20.30 Teatro Comunale – Nardò

13 dicembre, 19.30 Teatro Excelsior – Campi Salentina

Solista al pianoforte Carmine Chiarelli

L’intenso programma della stagione invernale dell’orchestra OLES entra nel pieno con il Concerto Sinfonico dedicato a Robert Schumann, diretto dal giovane e brillante direttore Piotr Jaworsky. Nei 3 appuntamenti in programma, l’orchestra OLES sarà impegnata nell’esecuzione del Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 54 e la Sinfonia n. 3 in mi bemolle per orchestra, “Renana”, op. 97; opere scritte in due momenti fondamentalmente sereni per il compositore tedesco.

Il Concerto per pianoforte op. 54 fu composto tra il 1841 e il 1845, subito dopo il matrimonio con Clara Wieck, brillante pianista che consigliò al marito di aggiungere due movimenti, un Intermezzo e un Finale, al brano Allegro per pianoforte e orchestra nominato Fantasia. Nacque così uno dei concerti più romantici della letteratura musicale, caratterizzato da una freschezza tematica che sfocia in una forza propulsiva dell’anima schumanniana, piena di amore e gioia.

La Sinfonia n.3 nominata Renana, ultima sinfonia del compositore in ordine cronologico, fu scritta verso la fine del 1850 a Düsseldorf che accolse calorosamente Schumann come nuovo Direttore della musica del municipio. Nella serena città renana, il compositore si lasciò ispirare dalla tranquillità dei paesaggi intorno alle rive del Reno, creando l’opera più amata delle quattro sinfonie, la più unitaria e compiuta.

Il primo appuntamento con il Concerto sinfonico sarà il 10 dicembre alle 20.30 al Teatro Impero di Brindisi con il Maestro Benedetto Lupo, pianista conclamato in tutto il mondo ma profondamente legato a Lecce e al Salento, dove è stato ospite di molti concerti sin dall’infanzia. Considerato dalla critica internazionale come uno dei talenti più interessanti e completi della sua generazione, Benedetto Lupo si è imposto all’attenzione del mondo musicale con l’affermazione nel 1989, primo italiano, al prestigioso Concorso Internazionale Van Cliburn. Da qui la collaborazione con le più importanti orchestre americane ed europee quali: Philadelphia Orchestra, Boston Symphony, London Philharmonic, Gewandhaus Orchester di Lipsia, Rotterdam Philharmonic e la Deutsches Symphonie-Orchester di Berlino, su invito di direttori quali Yves Abel, Vladimir Jurowski, Stanislav Kochanovsky, Bernard Labadie, Juanjo Mena, Kent Nagano, solo per citarne alcuni. Inoltre è È stato ospite dei più importanti teatri italiani –Teatro alla Scala di Milano, San Carlo di Napoli, La Fenice di Venezia, Verdi di Trieste, Petruzzelli di Bari e delle maggiori istituzioni concertistiche nazionali, tra le quali l’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia di Roma, l’Orchestra Nazionale della RAI, i Pomeriggi Musicali, l’Accademia Filarmonica Romana.

Il 12 dicembre, alle 20.30, il programma del Concerto sinfonico dedicato a Schumann sarà eseguito nel Teatro comunale di Nardò, dove a ricoprire il ruolo di solista sarà il tarantino Carmine Chiarelli, giovane pianista e allievo del Maestro Lupo, già distintosi in Concorsi nazionali ed internazionali. L’ultimo appuntamento di questo focus, sempre con Carmine Chiarelli, sarà il 13 dicembre alle 19.30 al Teatro Excelsior di Campi Salentina.

A dirigere l’orchestr OLES e i due solisti è il giovanissimo direttore polacco Piotr Jaworsky. Classe 1995, Piotr Jaworski, ha completato i suoi studi di pianoforte presso l’Accademia di Musica Krzysztof Penderecki di Cracovia con il Prof. Piotr Machnik. a Jasło (Polonia). Attualmente studia direzione d’orchestra con Andrés Orozco-Estrada e Andreas Henning presso l’Università di Musica di Vienna (MDW) e svolge anche i suoi studi di dottorato con il Prof. Machnik, lavorando sul tema delle trascrizioni dell’opera di Liszt. Allo stesso tempo lavora come maestro collaboratore nello studio dell’Opera di Stato di Vienna. Ha diretto varie orchestre sinfoniche, come la Filarmonica di Cracovia, l’Orchestra dell’Accademia Beethoven, l’Orchestra Filarmonica Pugliese, la Sinfonietta Cracovia, l’Orchestra Pro Arte, la Junge Philharmonie Brandenburg. Ha anche debuttato al Teatro del Castello di Schönbrunn nel 2021 dirigendo “La bohème”. Nel 2022 accompagna un recital all’Istituto austriaco di cultura a Londra (Viva la Polonia), riprende le prove di “Carmen” all’Opera Burg Gars, e l’assistenza musicale e la direzione in una nuova produzione del “Flauto magico” a Cracovia sotto la direzione di Maciej Tworek.

La stagione Lirico Sinfonica 2022 è realizzata grazie al FUS del Ministero dei Beni Culturali, attraverso il bando PiiiL cultura della regione Puglia e il patrocinio del Comune di Lecce.