IL 118 E’ TORNATO FINALMENTE NEL RIONE CASALE!

Ci sono volute decine di segnalazioni prima che Asl e Comune mettessero fine all’inbcredibile storia della postazione del 118 nel rione Casale. Adesso, però, il problema pare definitivamente risolto, tanto è vero che l’ambulanza è presente sotto la tettoia realizzata all’interno della scuola elementare “Calò”. La postazione del 118 era stata letteralmente sfrattata dalla ex delegazione comunale (che ospiterà un centro di accoglienza per minori stranieri) e per lungo tempo i rioni Casale, Paradiso e Materdomini erano rimasti sprovvisti di un servizio così importante.