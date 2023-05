IL 13 E 14 MAGGIO AL KOPO’ “BUNGARO”

IL 13 E 14 MAGGIO AL KOPÒ

Bungaro e i suoi voli

con i piedi per terra

Bungaro in tour nazionale: “Volevo volare con i piedi per terra”. Una “storia vera”, la sua. Il cantautore di Brindisi la racconterà al Teatro Kopò il 13 (ore 21) e 14 maggio (ore 18).

Un concerto che regala l’anima più acustica e intima dell’artista. «È quello che ho sempre voluto fare sin da piccolo, volare con i piedi per terra – ha detto Bungaro -. Al centro dello spettacolo c’è un bambino che si racconta attraverso trent’anni di canzoni. E questo bambino racconta cose che non ha mai detto, avventure a tratti incredibili.».

Bungaro si conferma cantautore elegante e artigiano della musica. Sul manifesto del tour c’è un bambino a braccia aperte, con gli occhi puntati verso il mare. «Sono io – ha proseguito il cantautore –, vivo in quel bambino: il pensiero di volare mantenendo i piedi per terra è come dare sostanza ai sogni, vivere senza mai perderne il senso più vero. Un dovere per chi vuole fare questo mestiere delicato nel quale occorre essere bambini e adulti al tempo stesso. Riconoscersi e rincorrersi».

Un viaggio nella musica e nei ricordi, uno spettacolo con una forte inflessione teatrale perché collega più momenti di un percorso che dipana vicende e aneddoti, alcuni dei quali inediti:

dal bambino di 9 anni che parte dalla provincia pugliese a bordo di una Bianchina per salire sul podio di Sanremo fino all’incontro con giganti della musica d’autore come Domenico Modugno, Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia, un racconto intessuto di suoni di legno tra marimba, vibrafono e xilofono di Pacassoni e la sua chitarra.

Nella sua carriera, iniziata a Sanremo nel 1988 con il brano “Sarà forte”, Bungaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti: tra questi, quattro Premi della Critica al Festival di Sanremo, due Premi Musicultura, tre Premi Lunezia. Ma Bungaro si distingue anche per la sua passione per il cinema e la sua musica è molto apprezzata anche da alcuni registi, tra cui Patrice Leconte che, in una lettera, scrive di essere rimasto «folgorato dalla sua essenza e semplicità, dall’intensità delle parole e dalla voce inconfondibile». Ha firmato diverse colonne sonore di film di successo (tra le più recenti, «Perfetti sconosciuti», che due anni fa ha vinto il Ciak d’Oro e il Nastro d’Argento, ed è stato candidato ai David di Donatello per la migliore canzone originale); ha firmato la canzone “In Viaggio”, interpretata da Fiorella Mannoia, per il film documentario “I bambini sanno” di Walter Veltroni. Il 23 ottobre 2020, in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, Bungaro ha pubblicato un nuovo singolo, “Il cielo è di tutti”, mettendo in musica una poesia del celebre scrittore. Il 20 novembre 2020 ha pubblicato “Appartenenza”, EP di quattro brani che ha preceduto l’album di inediti “Entronauta”, uscito il 18 giugno 2021.

PREVENDITA BIGLIETTI:

www.brindisi.teatrokopo.it

375/5311802 – 0831/260169