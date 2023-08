“IL 14 AGOSTO “LA NOTTE IN MASSERIA” AD OSTUNI

“La Notte in Masseria” 14 Agosto 2023 masseria Refrigerio Ostuni

Anthony Romeno in occasione dell’evento presenterà in anteprima nazionale il suo ultimo lavoro Discografico “Waleva” in collaborazione con Franco Speciale.

Ostuni, 10 Agosto 2023: Il 14 Agosto (La notte di Ferragosto) “La Notte in Masseria” è un evento che si terrà presso Masseria Refrigerio – Ostuni (Br), nel contesto di una masseria fiabesca, un’organizzazione attenta che non ha fatto mancare ai suoi fruitori la possibilità di una notte indimenticabile.

L’inizio è previsto con la Cena Spettacolo ore 21.30, con il concerto Live di Marima & Band, un’artista che sta andando alla ribalta con la sua vocalità, proponendo brani della più bella musica italiana, oltre ad essere uno Show Man. La cena è stata denominata “Sagra in masseria”, proponendo tutte le migliori pietanze del territorio pugliese fatte dal vivo.

Alle 00.30 inizio evento con l’inizio di un Super Ospite “Paolo M.”Dejey & Produttore musicale, colui che con la sua musica Dance fa ballare i fruitori dei migliori Club Italiani, presentato dalla superlativa Vocalist Super Simo, che scalderà il pubblico partecipante.

Poi l’arrivo in console del Super Ospite della “Notte in Masseria” che non ha bisogno di presentazioni “Mr. Anthony Romeno”, produttore musicale di musica Deep House, ha scelto il 14 Agosto ad Ostuni per presentare in anteprima Nazionale il suo ultimo disco “WALEWA”, con la collaborazione del chitarrista di fama nazionale Franco Speciale ha portato a prestigiose collaborazioni con: Riccardo Cocciante, Gigi D’Alessio, Renzo Arbore, Fausto Leali, Paolo Belli. Anthony romeno verrà accompagnato dalle splendide sonorità del musicista Joseph Sax.

Nel corso de “La Notte in Masseria” ci sarà lo Spettacolo di Sand Art (l’arte di manipolare la sabbia), a cura di Donatello Pentassuglia, artista portentoso, che disegnerà sulla sabbia spettacolari capolavori artistici, e verranno proiettati su maxi schermo. Poi ci sarà l’esibizione in un’altra area del Dj Moore, colui che riporterà la musica da ballare dei mitici anni d’oro dagli anni 60, agli anni 90.