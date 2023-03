Il 14 Aprile al Teatro impero di Brindisi va in scena Wonderland Alice nel paese delle meraviglie, tratto dal romanzo di Carroll Lewis.

È un occasione per le famiglie in città ed in provincia per vedere all’opera Alice es i suoi amici.

Info : 324 8293102

Pre vendite :

Altair cafè, ricevitoria Appia antica, Vistamare, caffè del Teatro, Ricevitoria Ipercoop, Sasva.