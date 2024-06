Il 14 giugno “controForum G7” a Fasano

“VOI 7, NOI 8 MILIARDI. LA PUGLIA PER UN MONDO DI PACE E GIUSTIZIA”. CONTRO FORUM G7 A FASANO IL 14 GIUGNO CON CONFERENZA STAMPA E MANIFESTAZIONE

La Puglia per un mondo di pace e giustizia. È questo lo slogan scelto dal Comitato promotore del Contro Forum G7 che hanno organizzato per venerdì 14 giugno una conferenza stampa presso il municipio di Fasano con a seguire una manifestazione.

“Ci sono dei momenti in cui si avverte che non è più possibile né etico delegare, restare alla finestra senza assumere posizioni e che è necessario impegnarsi con determinazione per sostenere quelle giuste” affermano le sigle di impegno sindacale, politico, sociale, ambientale, culturale che animano il Comitato promotore. Che reclamano impegni concreti per affrontare le emergenze che vivono persone e Paesi – dalle povertà al clima, dalla salute all’istruzione – ma che devono vedere necessariamente al primo posto la pace e la convivenza tra popoli.

Persone, associazioni, movimenti, comitati che hanno animato i dibattiti pubblici del Contro-forum, portando all’elaborazione di sette documenti, con proposte concrete, per il giusto e pacificato governo del Pianeta, in alternativa alle tesi di guerra ai popoli e all’ambiente che si discuteranno al summit del G7.

Documenti su pace, istruzione, ambiente salute, lavoro, guerra, intelligenza artificiale, migrazioni, Palestina, che saranno illustrati e distribuiti nel corso di una conferenza stampa che si terrà venerdì 14 giugno a partire dalle ore 16.30 presso la Sala di Rappresentanza del municipio di Fasano.

A seguire, con concentramento alle ore 18 in Largo Martinelli, la manifestazione che si concluderà in Parco delle Rimembranze/Via Collodi con i comizi conclusivi.

Del comitato promotore il Contro Forum G7 fanno parte: ANPI, ARCI, CGIL, Comitato Io Accolgo Puglia, Libera, Forum del Terzo Settore, Greenaccord, Legambiente, Link, Missionari Comboniani, Movimento Nonviolento, Rete dei Comitati per la Pace di Puglia, Pax Christi, Peacelink, Radici Future, Rete degli Studenti Medi, Rete della Conoscenza, Unione degli Studenti, Unione degli Universitari, Un Ponte Per, S.Confin.Arti