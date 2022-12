IL 17 DICEMBRE IN CATTEDRALE IL CONCERTO DI NATALE DAL TITOLO “NOTTE DI LUCE”

L’Associazione musicale-culturale “S. Leucio”, con la collaborazione dell’associazione Arcopu (Associazione Regionale dei Cori Pugliesi), con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi, con il media partenariato del quotidiano online www.brindisitime.it, la radio, Idea Radio nel Mondo e del settimanale, Agenda Brindisi e con il sostegno di Enel, l’Agenzia “Pamela Viaggi”di Ostuni (BR) e “La Vie en Rose” di Brindisi, presenta il 17 dicembre 2022, alle ore 20:30, presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, il concerto di Natale, dal titolo “Notte di Luce”. Ritorna il tradizionale concerto natalizio del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e dell’Orchestra “San Leucio”, diretti dal M° Alessio Leo, per celebrare con gioia l’attesa del Natale. Nel trentesimo anniversario della fondazione del Coro Arcivescovile, ci condurranno nella nottepiù luminosa di tutte dove anche le stelle danzano e annunciano la nascita del Redentore. La narrazione è liberamente ispirata al romanzo di Sergio Bambarèn “Notte di luce”, da cui il titolo del concerto. La storia sacra si intreccia con una favola per condurci in una dimensione altra in cui musica, parole, sogno e realtà si fondano per prepararci al Natale. In un dialogo continuo tra coro, orchestra e racconto si dipaneranno i brani della tradizione popolare italiana tra cui, “Tu scendi dalle stelle”, “Joy to the world” insieme a tanti altri, interpretati dal coro e dell’orchestra “San Leucio”, ma anche da Gianni Proietti, primo tenore della diocesi di Roma. A tessere il racconto la delicata interpretazione di Margot Sikabonyi, attrice italiana, nota al grande pubblico per il ruolo di Maria Martini nella serie televisiva “Un medico in famiglia”, che con la sua eterea presenza ci condurrà in questa dimensione onirica accanto alle stelle. Il coro, da sempre sensibile ai temi della solidarietà e della speranza, quest’anno dedicherà il concerto alla cooperativa sociale “Oltre l’Orizzonte” di Brindisi Il concerto sarà presentato dalla giornalista, Maria Di Filippo e sarà tradotto in LIS. Il Coro Polifonico Arcivescovile e l’Associazione Musicale-Culturale “San Leucio”, colgono l’occasione per augurare a tutta la cittadinanza un sereno Natale ed un felice anno nuovo.