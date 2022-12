IL 17 DICEMBRE SI TERRÀ “NOTTE DI LUCE”, IL CONCERTO DI NATALE DEL CORO POLIFONICO ARCIVESCOVILE “SAN LEUCIO”

Sabato 17 dicembre 2022, alle ore 20.30, presso la Basilica Cattedrale di Brindisi, si terrà “Notte di Luce”, il tradizionale concerto natalizio del Coro Polifonico Arcivescovile “San Leucio” e dell’Orchestra “San Leucio”, diretti dal M° Alessio Leo. Stiamo vivendo un periodo particolare, caratterizzato da un senso di paura e smarrimento e il Coro San Leucio vuole trasmettere un messaggio di gioia e serenità, attraverso la musica, in occasione del Natale. Un messaggio di speranza che viene dal Cristo che nasce. Il concerto quest’anno segna un ritorno alla normalità dopo tante restrizioni dovute alla pandemia. Il concerto, inoltre, aprirà i festeggiamenti del trentennale del Coro e sarà strutturato in due parti. La prima parte è tratta da un racconto di Sergio Bambaren che si chiama “Notte di Luce” e la seconda, invece, sarà un pò più tradizionale. La serata sarà presentata dalla giornalista Maria Di Filippo. Come ogni anno il Coro Polifonico Arcivescovile e l’Associazione Musicale-Culturale “San Leucio” vogliono introdurre l’atmosfera natalizia regalando un augurio musicale alla città. Anna Consales