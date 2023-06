IL 17 GIUGNO I PIÙ PICCOLI AL CASTELLO ALFONSINO

“I miti e il mare”: il 17 giugno appuntamento per i più piccoli al Castello Alfonsino di Brindisi

Sabato 17 giugno alle ore 10 il Castello Alfonsino di Brindisi ospiterà il laboratorio “I miti e il mare”,

attività pensata per i bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni.

Il laboratorio propone delle letture animate che mirano ad avvicinare i più piccoli al tema del mare,

dei suoi miti e della sua importanza per la città di Brindisi, il tutto in uno dei luoghi più suggestivi

della città, sull’isola di Sant’Andrea.

I partecipanti avranno l’opportunità di immergersi nel mondo dei miti marini ascoltando storie

coinvolgenti e appassionanti che stimoleranno la loro immaginazione e li porteranno a esplorare il

mare attraverso i racconti.

Per maggiori informazioni contattare il numero 3792653244 o inviare una mail a

segreterialecolonne@gmail.com.

Si ricorda che il Castello Alfonsino è aperto tutti i giorni ed è possibile prenotare la propria visita

guidata seguendo le stesse modalità indicate per il laboratorio “I miti e il Mare”. Un’occasione

imperdibile per esplorare la storia del maniero e lasciarsi affascinare dalla bellezza unica del Castello

di Mare.