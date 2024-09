Il 17 settembre sarà il giorno della Brindisi Multiservizi. Si riunisce il Consiglio!

Martedì 17 settembre, con inizio alle ore 9.00, il consiglio comunale di Brindisi si riunirà in seduta monotematica per discutere del futuro della Brindisi Multiservizi, la società partecipata che rischia di chiudere i battenti a causa di una crisi economica senza precedenti, con una perdita di milioni di euro.

Senza una decisione alternativa, al 31 dicembre la stessa società potrebbe chiudere i battenti, lasciando per strada 150 lavoratori. Un dramma occupazionale che bisogna evitare a tutti i costi.

La data del 17 settembre è stata stabilita dalla conferenza dei capigruppo consiliari e quindi non ci saranno altri rinvii. Ormai, a poco più di tre mesi dalla conclusione dell’anno solare, è assai improbabile che possa essere varato un piano industriale credibile ed è questo il motivo per cui si cercano soluzioni alternative. La più quotata, in questo momento, è quella di fare ricorso a quanto previsto dall’articolo 12 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza. A quel punto sarebbe coinvolto il sistema camerale a cui spetterebbe il compito di nominare una sorta di commissario per verificare se ci sono le condizioni per mantenere in vita la società. Il tutto, basandosi sul blocco dei diritti dei creditori, a partire proprio dal socio unico, cioè il Comune di Brindisi. In sostanza, si eviterebbero decreti ingiuntivi e conseguenze ancora più gravi e nel frattempo ci si baserebbe solo sugli introiti reali per fronteggiare la gestione ordinaria. Il che comporterebbe inevitabilmente il ricorso a forme di sostegno al reddito o addirittura una riduzione dell’organico.

Ma al vaglio ci sono anche soluzioni che prevedono la cessione di rami di azienda, a partire dai parcheggi dell’aeroporto che potrebbero essere ceduti ad Aeroporti di Puglia in cambio dell’assorbimento di un certo numero di dipendenti.

Di tutto questo, ovviamente, si parlerà il 17 settembre.