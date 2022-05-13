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IL 18 MAGGIO SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRINDISI

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO PER IL 18 MAGGIO 2022 CON INIZIO ALLE ORE 14,30

ARGOMENTI

  1. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE ED ALTRI: “PIANO DI ACCOGLIENZA PER I PROFUGHI UCRAINI”; (Proposta n. 35)
  1. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANTONINO G.: “CENTRI PER GLI ANZIANI”; (Proposta n. 36)
  1. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LE GRAZIE: “REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO O D’USO PUBBLICO, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 22.04.2005”; (Proposta n. 53)
  1. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LOIACONO: “SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO NELL’AMBITO BR/1 DA PARTE DEL COMUNE DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI”; (Proposta n. 48)
  1. ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ANTONINO G.: “REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MERCATINI”; (Proposta n. 49)
  1. MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “REDDITO ENERGETICO”; (Proposta n. 50)
  1. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LE GRAZIE: “ISTITUZIONE DI UN REGOLAMENTO COMUNALE SULL’AMBIENTE E IGIENE URBANA”; (Proposta n. 54)
  1. APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO PER IL RISTORO ALL’APERTO (DEHOR); (Proposta n. 51)
  1. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 267/00 E SS.MM.II. DELL’IMPORTO DI EURO 6.128,30; (Proposta n. 31)
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