IL 18 MAGGIO SI RIUNISCE IL CONSIGLIO COMUNALE DI BRINDISI

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONVOCATO PER IL 18 MAGGIO 2022 CON INIZIO ALLE ORE 14,30
ARGOMENTI
- INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE ED ALTRI: “PIANO DI ACCOGLIENZA PER I PROFUGHI UCRAINI”; (Proposta n. 35)
- INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE ANTONINO G.: “CENTRI PER GLI ANZIANI”; (Proposta n. 36)
- INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LE GRAZIE: “REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI OPERE COMPORTANTI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO O D’USO PUBBLICO, APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 22.04.2005”; (Proposta n. 53)
- INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LOIACONO: “SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO NELL’AMBITO BR/1 DA PARTE DEL COMUNE DI BRINDISI E SAN VITO DEI NORMANNI”; (Proposta n. 48)
- ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE ANTONINO G.: “REGOLAMENTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MERCATINI”; (Proposta n. 49)
- MOZIONE PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SERRA E MOTOLESE: “REDDITO ENERGETICO”; (Proposta n. 50)
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LE GRAZIE: “ISTITUZIONE DI UN REGOLAMENTO COMUNALE SULL’AMBIENTE E IGIENE URBANA”; (Proposta n. 54)
- APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO PER IL RISTORO ALL’APERTO (DEHOR); (Proposta n. 51)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) D. LGS. 267/00 E SS.MM.II. DELL’IMPORTO DI EURO 6.128,30; (Proposta n. 31)