Il 19 dicembre la terza edizione di “Natale a Sant’Elia”

🎄 Natale a Sant’Elia – III Edizione! 🎄

Unisciti a noi il 19 dicembre dalle 16:00 al Parco Buscicchio (via Mantegna nr. 10) per un pomeriggio indimenticabile!

✨ Cosa ti aspetta:

  • Benedizione del presepe: un momento di spiritualità e comunità.
  • Canti natalizi: lasciati incantare dalle melodie dei piccoli artisti dell’IC Sant’Elia – Commenda.
  • Mostra dei presepi: scopri le creazioni del plesso Modigliani 16.
  • Mercatini: un’opportunità per trovare un regalo unico
  • ⁠Consegna letterina a Babbo Natale: porta i tuoi desideri e consegnali di persona.
  • Animazione e gadget: divertimento assicurato per grandi e piccini, con una sorpresa finale che non vorrai perderti!

🎉 Non mancare a questa celebrazione della gioia e della comunità ! Ti aspettiamo con calore e tante sorprese!

