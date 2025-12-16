Il 19 dicembre la terza edizione di “Natale a Sant’Elia”

🎄 Natale a Sant’Elia – III Edizione! 🎄
Unisciti a noi il 19 dicembre dalle 16:00 al Parco Buscicchio (via Mantegna nr. 10) per un pomeriggio indimenticabile!
✨ Cosa ti aspetta:
- Benedizione del presepe: un momento di spiritualità e comunità.
- Canti natalizi: lasciati incantare dalle melodie dei piccoli artisti dell’IC Sant’Elia – Commenda.
- Mostra dei presepi: scopri le creazioni del plesso Modigliani 16.
- Mercatini: un’opportunità per trovare un regalo unico
- Consegna letterina a Babbo Natale: porta i tuoi desideri e consegnali di persona.
- Animazione e gadget: divertimento assicurato per grandi e piccini, con una sorpresa finale che non vorrai perderti!
🎉 Non mancare a questa celebrazione della gioia e della comunità ! Ti aspettiamo con calore e tante sorprese!