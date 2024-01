Il 2 febbraio a Brindisi incontro su comunità energetiche rinnovabili

La Camera di Commercio di Brindisi, nell’ambito del Progetto “La Transizione energetica” realizzato in collaborazione con l’Unione Regionale, oltre ad aver organizzato una serie di incontri info-formativi sui temi delle opportunità e dei contributi per la transizione green, sta attivando un desk per aiutare le imprese e gli stakeholders del territorio a confrontarsi sugli aspetti costitutivi di una CER.

Il desk si terrà il prossimo 2 febbraio 2023, alle ore 10:00, presso la sala “Alfredo Malcarne” della sede camerale e sarà propedeutico all’attivazione dei Tavoli di progettazione finalizzati alla creazione di Comunità energetiche in ambito locale.

Ciò anche alla luce dei recenti provvedimenti normativi pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica attraverso i quali, a breve, saranno disciplinate le modalità e le tempistiche di riconoscimento degli incentivi per la costituzione delle CER.