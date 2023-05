IL 2 GIUGNO A CAROVIGNO LA MAGIA DELLA DISNEYFAMILYDAY

L’associazione culturale educativa ricreativa Que LocuRa ha organizzato un evento unico per celebrare i 100 anni della Disney: DisneyFamilyDay.

La magia della Disney ha accompagnato generazioni di bambini e adulti, regalando emozioni e sogni ad ogni età. E ora, è giunto il momento di festeggiare insieme questo importante anniversario.

Il 2 Giugno 2023, l’Arena 30-40 di Carovigno (Br) sarà la location perfetta per trascorrere una giornata all’aperto dedicata alla Disney. Questo evento è stato pensato per tutti coloro che vogliono rivivere i momenti più belli della propria infanzia, tra spettacoli, colonne sonore da cantare a squarciagola, gonfiabili e personaggi indimenticabili.

Il DisneyFamilyDay offre un’esperienza completa per tutta la famiglia. I più piccoli potranno divertirsi con animazione, truccabimbi, costruzioni e Lego, godersi i numerosi spettacoli e musical in programma. Non mancheranno le mascotte e personaggi della Disney, pronti a farsi abbracciare o fotografare dai visitatori.

Per coloro che vogliono evitare le code e assicurarsi di non perdere i primi spettacoli, Que LocuRa offre la possibilità di acquistare i biglietti presso i punti di ritiro autorizzati in provincia di Brindisi e Lecce.

​Il biglietto comprende l’ingresso all’evento e tutte le attrazioni presenti dalle ore 10:30 alle ore 19:30

Animazione / Truccabimbi / Area giochi costruzioni e Lego

Spettacoli & Musical / Photo Booth / Area Luna Park e gonfiabili

​Entrano Gratuitamente:

bambini con meno di 3 anni, diversamente abili non autosufficienti

Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica per festeggiare insieme alla Disney i suoi 100 anni di storia e magia. Il DisneyFamilyDay è l’evento perfetto per trascorrere una giornata indimenticabile in compagnia della famiglia e degli amici.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare Que LocuRa tramite WhatsApp al numero 3409034366. Vi aspettiamo il 2 Giugno 2023 all’Arena 30-40 di Carovigno (Br), non mancate!

COME RAGGIUNGERE ARENA 30-40

Contrada Polinisso, 72012 Carovigno BR

Clicca qui per raggiungerci: https://maps.app.goo.gl/cddA8kD6bNzVy63q8

Punti di ritiro :

Brindisi – sede Que LocuRa via Palestro, 15

Carovigno – Bar Mezzaluna Cafè in Viale Foggia, 46

San Vito dei Normanni – Wonderland Events Planner in Via Giuseppe di Vittorio, 30

Mesagne – Edicola Ciribí in Via Castello, 34

Francavilla – Gioco & Danza di Rosa Gemma in Via Luigi Settembrini, 23

Surbo – GOMMA PARK la fabbrica del divertimento nel Piazzale Ipercoop Surbo