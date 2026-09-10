Il 2 ottobre a Brindisi concerto a scopo benefico “Il potere della musica”

La città di Brindisi ospiterà il concerto a scopo benefico “Il Potere della Musica”.

Il concerto, preceduto da un talkshow, si terrà il giorno 2 Ottobre, presso il Cinema Teatro

Impero a Brindisi, con inizio alle ore 20.00.

L’evento nasce dalla proficua collaborazione tra Autnotout srl impresa sociale, l’Associazione

Culturale Società Ideale di Bari, e l’Associazione di Promozione Sociale MusicaInGioco di

Adelfia (BA). Tre realtà fortemente legate al territorio e accomunate dalla stessa visione: la

diversità come ricchezza.

Autnotout è una srl impresa sociale no profit, che propone iniziative solidali nel territorio di

Brindisi, con scopo principale la valorizzazione della disabilità: non più disagio sociale, ma

risorsa motrice in ogni aspetto che influisce sulla comunità, sia esso economico, sociale,

politico, culturale. Mettiamo la persona disabile al centro, regista del suo progetto di vita e non

semplice comparsa.

L’Associazione Culturale Società Ideale è un ente senza scopo di lucro, nato da un gruppo di

musicisti amici e collaboratori del musicista Ezio Bosso, dopo la sua scomparsa. Il suo scopo

principale è diffondere la musica e la cultura nel segno del solco tracciato da Ezio Bosso,

promuovendo la musica come strumento di bellezza, condivisione, pace e crescita sociale.

MusicaInGioco è una Associazione di Promozione Sociale e anche un progetto didattico

sperimentale, nato in Puglia nel 2010, che utilizza la musica e l’orchestra come strumenti di

inclusione sociale, cura e riscatto. Si ispira al progetto venezuelano “El Sistema”, che porta la

musica nelle aree più difficili e dona lezioni di musica e strumenti musicali a bambini e ragazzi,

con una forte attenzione all’inclusione di chi vive in condizioni di fragilità sociale o disabilità.

Il 2 Ottobre, l’orchestra di MusicaInGioco, costituita da giovani musicisti, sarà magistralmente

diretta dal pianista e Direttore d’orchestra Maestro Adrea Gargiulo, con la partecipazione

straordinaria del Maestro Francesco Di Rosa, oboista solista di fama internazionale,

dell’Accademia Nazionale della Musica di Santa Cecilia. Al pianoforte Michele Fiore, voci

soliste Cinzia Farchi e Aurora Cordella.

Il concerto sarà preceduto da un talk, al quale parteciperanno eminenti figure delle

neuroscienze, delle istituzioni pubbliche e del III Settore. Interverranno:

la professoressa e neuroscienziata di fama internazionale Elvira Brattico,

il Maestro Francesco Di Rosa

il pianista e direttore d’orchestra Andrea Gargiulo

Francesco Paolo Godono, Presidente di Società Ideale

la dottoressa Annalisa Spadolini, del Ministero dell’Istruzione e del Merito

Antonio Giampietro, Garante della Disabilità Regione Puglia

Giovanni Marino, Presidente dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA)

Massimo Striano, fondatore e Amministratore Unico di Autnotout srl impresa sociale.

Filo conduttore della serata è “Il Potere della Musica”: la Musica ha il potere di cambiare le

regole del gioco, di dare spazio alla voce e alla creatività di chi vive condizioni di disagio, siano

queste socio/economiche, comportamentali, cognitive, fisiche, sensoriali, di avvicinare

popoli, tradizioni, culture diverse, perché il linguaggio della Musica è universale. Un linguaggio

che unisce, che abbatte le barriere, che parla al cuore delle persone. Un linguaggio che può

ergersi a difesa dei più deboli, sanare le fratture tra le genti, redimere le controversie, nel folle

e delicato momento storico che stiamo vivendo e che ci dice tutto il contrario (divisioni, guerre,

incomprensioni, incertezza, solitudine).

L’evento vede i patrocini di Garante Disabilità Città di Brindisi, Garante Disabilità Regione

Puglia, Provincia di Brindisi ed è cofinanziato dalla Regione Puglia (bando Impatto Sociale vinto

da Autnotout) a valere sul PR Puglia FESR – FSE+ 2021 – 2027, Priorità 8. Welfare e Salute – O.S.

E ESO4.8, Sub Azione 8.10.1 “Progetti per l’innovazione sociale e a supporto di investimenti a

impatto sociale”

Il ricavato della serata sarà utilizzato per sostenere progetti ed iniziative solidali, biglietti

acquistabili sulla piattaforma online ticketsms, nome evento “Il Potere della Musica”