Il 2 ottobre a Brindisi concerto a scopo benefico “Il potere della musica”

La città di Brindisi ospiterà il concerto a scopo benefico “Il Potere della Musica”.
Il concerto, preceduto da un talkshow, si terrà il giorno 2 Ottobre, presso il Cinema Teatro
Impero a Brindisi, con inizio alle ore 20.00.
L’evento nasce dalla proficua collaborazione tra Autnotout srl impresa sociale, l’Associazione
Culturale Società Ideale di Bari, e l’Associazione di Promozione Sociale MusicaInGioco di
Adelfia (BA). Tre realtà fortemente legate al territorio e accomunate dalla stessa visione: la
diversità come ricchezza.
Autnotout è una srl impresa sociale no profit, che propone iniziative solidali nel territorio di
Brindisi, con scopo principale la valorizzazione della disabilità: non più disagio sociale, ma
risorsa motrice in ogni aspetto che influisce sulla comunità, sia esso economico, sociale,
politico, culturale. Mettiamo la persona disabile al centro, regista del suo progetto di vita e non
semplice comparsa.
L’Associazione Culturale Società Ideale è un ente senza scopo di lucro, nato da un gruppo di
musicisti amici e collaboratori del musicista Ezio Bosso, dopo la sua scomparsa. Il suo scopo
principale è diffondere la musica e la cultura nel segno del solco tracciato da Ezio Bosso,
promuovendo la musica come strumento di bellezza, condivisione, pace e crescita sociale.
MusicaInGioco è una Associazione di Promozione Sociale e anche un progetto didattico
sperimentale, nato in Puglia nel 2010, che utilizza la musica e l’orchestra come strumenti di
inclusione sociale, cura e riscatto. Si ispira al progetto venezuelano “El Sistema”, che porta la
musica nelle aree più difficili e dona lezioni di musica e strumenti musicali a bambini e ragazzi,
con una forte attenzione all’inclusione di chi vive in condizioni di fragilità sociale o disabilità.
Il 2 Ottobre, l’orchestra di MusicaInGioco, costituita da giovani musicisti, sarà magistralmente
diretta dal pianista e Direttore d’orchestra Maestro Adrea Gargiulo, con la partecipazione
straordinaria del Maestro Francesco Di Rosa, oboista solista di fama internazionale,
dell’Accademia Nazionale della Musica di Santa Cecilia. Al pianoforte Michele Fiore, voci
soliste Cinzia Farchi e Aurora Cordella.
Il concerto sarà preceduto da un talk, al quale parteciperanno eminenti figure delle
neuroscienze, delle istituzioni pubbliche e del III Settore. Interverranno:
la professoressa e neuroscienziata di fama internazionale Elvira Brattico,
il Maestro Francesco Di Rosa
il pianista e direttore d’orchestra Andrea Gargiulo
Francesco Paolo Godono, Presidente di Società Ideale
la dottoressa Annalisa Spadolini, del Ministero dell’Istruzione e del Merito
Antonio Giampietro, Garante della Disabilità Regione Puglia
Giovanni Marino, Presidente dell’Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici (ANGSA)
Massimo Striano, fondatore e Amministratore Unico di Autnotout srl impresa sociale.
Filo conduttore della serata è “Il Potere della Musica”: la Musica ha il potere di cambiare le
regole del gioco, di dare spazio alla voce e alla creatività di chi vive condizioni di disagio, siano
queste socio/economiche, comportamentali, cognitive, fisiche, sensoriali, di avvicinare
popoli, tradizioni, culture diverse, perché il linguaggio della Musica è universale. Un linguaggio
che unisce, che abbatte le barriere, che parla al cuore delle persone. Un linguaggio che può
ergersi a difesa dei più deboli, sanare le fratture tra le genti, redimere le controversie, nel folle
e delicato momento storico che stiamo vivendo e che ci dice tutto il contrario (divisioni, guerre,
incomprensioni, incertezza, solitudine).
L’evento vede i patrocini di Garante Disabilità Città di Brindisi, Garante Disabilità Regione
Puglia, Provincia di Brindisi ed è cofinanziato dalla Regione Puglia (bando Impatto Sociale vinto
da Autnotout) a valere sul PR Puglia FESR – FSE+ 2021 – 2027, Priorità 8. Welfare e Salute – O.S.
E ESO4.8, Sub Azione 8.10.1 “Progetti per l’innovazione sociale e a supporto di investimenti a
impatto sociale”
Il ricavato della serata sarà utilizzato per sostenere progetti ed iniziative solidali, biglietti
acquistabili sulla piattaforma online ticketsms, nome evento “Il Potere della Musica”