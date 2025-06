Il 20 giugno iniziativa dell’Asl e del Rotary su “Assistenza domiciliare integrata (Adi) dell’Asl di Brindisi”

Brindisi, 20 giugno 2025 ore 15:00 – La Sala Appia, presso la sede dell’ASL di Brindisi in Via Napoli, si anima di riflessioni, proposte e confronti sul tema cruciale della

Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) ASL di Brindisi

L’appuntamento fortemente voluto dal Dottore Francesco Serinelli, presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio, e organizzato in collaborazione con l’ASL di Brindisi, il Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata e il raggruppamento di imprese RTI San Bernardo, rappresenta un momento di grande rilevanza nel quadro delle attività istituzionali dedicate al miglioramento della sanità territoriale.

In un contesto normativo che pone la casa come primo luogo di cura, l’evento, all’insegna dell’innovazione e della condivisione, mira ad analizzare i servizi offerti dall’ASL di Brindisi attraverso l’ADI, con un focus particolare sul Progetto di Sperimentazione Gestionale in corso che si consolida, sempre di più, garantendo quotidianamente assistenza a migliaia di cittadini. L’obiettivo è quello di confrontare le esperienze locali con altre realtà, per individuare una best practice ed eventuali possibili miglioramenti.

Il ricco programma dei lavori vedrà alternarsi interventi di altissimo livello tra i quali quelli del Dottor Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, del Dottor Pasquale Pignataro, Governatore del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata, oltre a quella del Dottor Maurizio De Nuccio, Direttore Generale dell’ASL di Brindisi, e discussioni approfondite con esperti e rappresentanti delle istituzioni:

15:00 – Apertura dei lavori con i saluti di Francesco Serinelli , Presidente del Rotary Club di Brindisi Valesio , e Pasquale Pignataro , Governatore del Distretto Rotary 2120 di Puglia e Basilicata .

– Apertura dei lavori con i saluti di , Presidente del , e , Governatore . 15:15 – Interventi delle autorità regionali e sanitarie: Michele Emiliano , Presidente della Regione Puglia ; Maurizio De Nuccio , Direttore Generale dell’ ASL di Brindisi ; Loredana Carulli , Direttore Amministrativo; Vincenzo Gigantelli , Direttore Sanitario; Giuseppe Pace , Direttore del Distretto Socio Sanitario di Fasano.

– Interventi delle autorità regionali e sanitarie: , Presidente della ; , Direttore Generale dell’ ; , Direttore Amministrativo; , Direttore Sanitario; , Direttore del Distretto Socio Sanitario di Fasano. 15:45 – Presentazione della sperimentazione dell’ADI a Brindisi, con interventi di Giuseppe Natale, responsabile di commessa del servizio, Sebastiano Argentiero, coordinatore, e Laura De Rocco, responsabile del servizio informatico.

– Presentazione della sperimentazione dell’ADI a Brindisi, con interventi di Giuseppe Natale, responsabile di commessa del servizio, Sebastiano Argentiero, coordinatore, e Laura De Rocco, responsabile del servizio informatico. 16:30 – Focus sulla presa in carico in ADI a Brindisi, con Michele Lisco , referente U.A.C.P ., e Denise Neri , coordinatrice del servizio.

– Focus sulla presa in carico in ADI a Brindisi, con , referente ., e , coordinatrice del servizio. 17:30 – Esplorazione delle possibili evoluzioni del servizio ADI, con l’intervento di Elio Borgonovi , esperto di management pubblico e sanità.

– Esplorazione delle possibili evoluzioni del servizio ADI, con l’intervento di , esperto di management pubblico e sanità. 18:00 – Analisi delle prospettive di sviluppo dell’ADI in Puglia, con Vito Montanaro , Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, Mauro Vizzino , Presidente della Commissione Salute regionale, e Antonella Caroli , dirigente del servizio strategie e governo dell’assistenza territoriale.

– Analisi delle prospettive di sviluppo dell’ADI in Puglia, con , Direttore del Dipartimento Salute della Regione Puglia, , Presidente della Commissione Salute regionale, e , dirigente del servizio strategie e governo dell’assistenza territoriale. 19:00 – Chiusura dei lavori con il contributo di Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.

Il moderatore della giornata sarà il giornalista ed ex socio del Rotary Club di Brindisi Valesio, Dottor Mimmo Consales, che guiderà i lavori con competenza e attenzione.

Questo evento rappresenta un’occasione unica per approfondire le tematiche legate all’assistenza domiciliare, un servizio sempre più centrale nel sistema sanitario, soprattutto in un’epoca in cui la casa si configura come primo luogo di cura. La giornata intende favorire il dialogo tra professionisti, istituzioni e cittadini, promuovendo un percorso condiviso verso un sistema sanitario più efficiente, umano e vicino alle esigenze dei territori.

Vi aspettiamo venerdì 20 giugno alle ore 15:00 presso la Sala Appia della sede centrale dell’ASL di Brindisi sita in Via Napoli, per un appuntamento aperto a tutti coloro che hanno voglia di conoscere e desiderano contribuire alla crescita della sanità territoriale per migliorare i servizi di assistenza domiciliare in Puglia.

Un’occasione imperdibile per contribuire allo sviluppo di una sanità più vicina alle esigenze dei cittadini, dove la cura inizia dalla casa.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il Rotary Club Brindisi Valesio all’indirizzo email info@rotaryvalesio.it.