Il 20 novembre convegno su “La Chiesa di San Giovanni al Sepolcro”

Il 20 novembre 2024 alle ore 17.30, presso la Sala Gino Strada del Palazzo Nervegna, il Convegno di Cultura Maria Cristina di Savoia organizza un evento dal titolo “LA CHIESA DI SAN GIOVANNI AL SEPOLCRO DI BRINDISI E LE ARCHITETTURE DEGLI ORDINI CROCIATI DI GERUSALEMME”

Relatore il prof.re Giuseppe Marella, docente di Italiano, Storia e Storia dell’arte, Collaboratore del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università del Salento, nell’ambito dei progetti scientifici “Via Francigena Pugliese e “The Way to Jerusalem”

Massimo esperto di Storia Medievale, vincitore del XV premio letterario “Umberto Fraccacreta” per l’opera “In viaggio Verso Gerusalemme, Culture, Economie e Territori”

Artefice di varie pubblicazioni, relative ai Templari, ai loro rapporti fra Occidente e Terra Santa, ai Movimenti Crociati e agli Ordini Monastico-Militari, tutto questo, anche, attraverso lo studio di affreschi e sculture ritrovati.

Il Convegno ha il piacere di ospitare il professore Marella, che si soffermerà soprattutto su una Chiesa di Brindisi, così prestigiosa, ricca di storia, sia dal punto di vista archittettonico, che storico -culturale.