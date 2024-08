Il 21 agosto a Carovigno la rassegna “Carbina Musica”

Fervono i preparativi per il secondo appuntamento con il Festival concertistico Rassegna “Carbina musica”

XXVII edizione – lezioni concerto, organizzato dalla Fondazione Filarmonica (istituto concertistico scuola di

musica De Armonica) e dedicato alle bande e alle filarmoniche di Puglia. Nella serata di mercoledì 21 agosto

2024, presso la Chiesa Madre di Carovigno alle h 20.30 si esibirà il noto soprano Donatella Iaia, diplomata a pieni

voti pressoil conservatorio“SantaCecilia” di Roma,si è esibita sia come sopranosolista che come cantore presso i cori del

teatro dell’Opera di Roma e del VicariatoVaticano pressola Basilica di San Pietro, che si cimenterà con il MaestroPapadia

nelle più celebriarie d’opera,affiancati dallesopranoFrancescaDi Giuseppee ConsueloNardini,nostreconterranee, giovani

promesse del canto lirico internazionale, accompagnate al pianoforte dalla talentuosa Lucia Ignone. Con la partecipazione

straordinaria della pianista Antonia De Pasquale, reduce dalla tournée con l’orchestra giovanile italiana, promettente

talento del concertismo internazionale, diplomatasi a soli 18 anni con il massimo dei voti e vincitrice di primo premio e

primo premio assoluto in oltre 35 concorsi pianistici internazionali come l’Annual GrandFirst Prize e il Premio “Pianist of the

year” al “London Young Musician of the year” 2024, il Gold Prize Cat, il Grand Prix al Glory International Piano Competition

New York; ha inoltre pubblicato “Il suono del muro. Il ruolo della musica nelle due Germanie-Der Klang der Mauer. Die Rolle

der Musik in den beiden deutschen Staaten ”. Molto attesa anche l’esibizione del noto Ensemble di fiati “Teodoro e

Vito Bagnulo” della Filarmonica, sotto la magistrale direzione del Maestro Ettore Papadia, artista di fama

internazionale che si è esibito nei più prestigiosi teatri del mondo come a New York, Vienna, Sofia, Tirana,

Corfù, Osaka, sia come pianista che come direttore d’orchestra e ha collaborato con famose orchestre come

la Sinfonica di Bari, la Filarmonica Marchigiana, l’orchestra di Stato di Sofia, American Landmark festival di

New York. Il Maestro Papadia sarà affiancato dalla pianista Natalie Gentile durante l’esecuzione

dell’ensemble. Per l’occasione l’ensemble di fiati si esibirà in formazione orchestrale con flauti, oboi,

clarinetti, sassofoni, trombe, contrabbassi, fagotti, percussioni e pianoforte.

L’iniziativa sarà riproposta in versione riveduta domenica 8 settembre presso il Santuario di Belvedere. La

produzione è patrocinata dal Comune di Carovigno e finanziata dal Consiglio regionale della Puglia,

nell’ambito del Progetto “Banda I love you” che fa riferimento alla recente Legge regionale che mira a

sostenere l’antica tradizione bandistica pugliese. Il concerto sarà aperto dalla pianista Antonia De Pasquale

che eseguirà “L’Isle joyeuse” di Claude Debussy e Etude tableau Op 39 n 9 di Sergej Rachmaninov. Seguirà il

soprano Francesca Di Giuseppe che canterà ”Non t’amo più” di Francesco Paolo Tosti e “Ai giochi addio” di

Nino Rota; a seguire il soprano Donatella Iaia con “O mio babbino caro”, “Quando m’en vo”, “Tu che m’hai

preso il cor”, infine il soprano Consuelo Nardini che si esibirà con “Adieu notre petite table” da Manon di J.

Massenet.

Infine a coronamento della serata l’ensemble di fiati “Teodoro e Vito Bagnulo” eseguirà un medley dei più

celebri brani di Nino Rota tratti dalle colonne sonore di film come “Otto e mezzo”, “La strada”, “Amarcord”,

“Fantasmi a Roma”, “Film d’amore e d’anarchia”, “Canzone arrabbiata”, “Assassinio sul Nilo”, “La dolce vita,

parlami di me”, ecc.

L’ingresso sarà libero.