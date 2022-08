IL 21 AGOSTO A CAROVIGNO “UNA NOTTE AL MUSEO? NO, IN CASTELLO!”

“Una notte al Museo? No, in Castello!”, il 21 agosto alle 23,00 appuntamento notturno per il

Castello di Carovigno

Continuano gli appuntamenti del calendario estivo “Agosto in Castello” proposto dalla Aps Le

Colonne presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno.

Domenica 21 agosto un’altra “Notte delle Meraviglie” sarà dedicata alla storia e al mistero che aleggia

sul Castello, dal titolo “Una notte al Museo? No, in Castello!”

A partire dalle ore 23, alla presenza di un membro del Gruppo investigativo attività paranormali,

durante la visita, i partecipanti potranno testare ed utilizzare alcuni strumenti per cogliere eventuali

anomalie paranormali. Un appuntamento da non perdere per gli amanti del mistero, e non, che si

arricchirà anche del racconto dell’indagine condotta all’interno del maniero nel mese di febbraio

scorso.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 3791092451 o inviare una

mail all’indirizzo castellodicarovigno@gmail.com .