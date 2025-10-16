Facebook Instagram
Il 22 ottobre la presentazione del progetto “Gli scacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”

Il giorno 22 ottobre 2025, alle ore 11.00, presso la Prefettura di Brindisi, sarà presentata l’ottava edizione del progetto/concorso “Gli ScacciaRischi: le olimpiadi della prevenzione”, iniziativa rivolta alle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado della Puglia.

Il progetto promuove la cultura della sicurezza e della prevenzione sul lavoro attraverso l’utilizzo del videogame e rappresenta un importante strumento educativo per aiutare i piccoli studenti a riconoscere ed evitare i rischi per la salute presenti a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro.

Intervengono:

  • Luigi Carnevale, Prefetto di Brindisi;
  • Giuseppe Gigante, Direttore regionale Inail Puglia;
  •   Angela Tiziana DI NOIA, Dirigente Ufficio Scolastico territoriale di Brindisi;
  •    Nicola Dipalma – Direttore SPeSAL ASL Brindisi;
  • Lorenzo Cipriani, responsabile prevenzione e sicurezza Inail Puglia;
  • Fabio Belsanti, CEO Ageofgames
