Il 23 marzo sfileranno anche nel Salento i bassotti per la settima edizione di “Sausage Walk Italia”

Giunta alla sua settima edizione la Sausage Walk Italia, letteralmente passeggiata dei bassotti quest’anno avrà un carattere molto speciale: il 23 marzo vedrà sfilare questi fantastici piccoli grandi cani in tante città italiane, unendo idealmente i bassottisti in un grande incontro nazionale, da Nord a Sud, Isole comprese.

Sulle bacheche dei social stanno moltiplicandosi i post con i tasselli colorati che compongono questo “puzzle”: sono 22 le località già sicure e altre se ne stanno aggiungendo, condividendo l’entusiasmo di un’iniziativa a partecipazione libera e gratuita, aperta a chiunque abbia voglia di incontrare altri appassionati di questa splendida razza.

In ogni luogo il locale Alfiere SWI 2025 proporrà un percorso sicuro, con pochi attraversamenti (durante i quali bisognerà attenersi scrupolosamente al Codice della Strada, così come più in generale al Regolamento Comunale) in cui bassotti e derivati – ma sono bene accetti anche i fratelli “altotti” – potranno sfoggiare la loro tipica divertente camminata. Nei punti caratteristici delle città ospitanti verranno scattate le immancabili foto di gruppo con cui invadere il web.

Gli organizzatori di Sausage Walk Italia hanno approntato alcuni gadget rappresentativi di questa manifestazione e una piccola parte della loro vendita sarà destinata alla storica Charity Partner, l’associazione “Bassotti… e Poi Più – ODV”, che dal 2011 si occupa di aiutare cagnolini disagiati, appunto in tutta Italia.