IL 23 SETTEMBRE, NEL RIONE PARADISO, UNA MESSA PER IL 54^ ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI SAN PIO

Il prossimo 23 settembre sarà il 54° anniversario della morte di San Pio, un giorno molto importante per le comunità, il nostro Paese, tutte le realtà ecclesiali e religiose, il mondo intero .

Un giorno che ha visto la dipartita di una delle figure e personalità più celebrate e ammirate nel mondo, ma poi, puntualmente, ha , in un certo senso e sempre più, consolidato un “magico e significativo rapporto religioso e non solo” tra la gente e San Pio.

Una simbiosi eterna e “ irrinunciabile”, un amore infinito, a cui la comunità del quartiere Paradiso e i cittadini brindisini non vogliono mai rinunciare.

Per questo, il prossimo 23 settembre, alle ore 19 in Piazza Muratori ( una delle piazze più importanti del quartiere Paradiso), stiamo organizzando una Santa Messa in occasione del 54° anniversario della sua morte .

Sarà anche una significativa occasione per ritrovarsi tutti insieme, consolidare il “ senso di fratellanza e comunità” all’ interno del quartiere, una zona periferica della città di Brindisi alle prese ancora con diverse problematiche, ma che vuole crescere ulteriormente insieme a tutti i cittadini brindisini . .

Ce la faremo, anche grazie a San Pio…

Comitato organizzatore quartiere Paradiso