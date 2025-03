Il 24 marzo la presentazione di “Unveiling the future of energy”

“Unveiling the Future of Energy” è il primo evento di Green Independence, start up pugliese impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative per accelerare l’indipendenza energetica dai combustibili fossil, e si terrà a Brindisi il 24 marzo 2025, presso la Sala Magna dell’Autorità Portuale.

L’evento sarà l’occasione per presentare in anteprima la tecnologia innovativa capace di trasformare sole e acqua in elettricità pulita, idrogeno verde e acqua pura, condividere i progressi e creare nuove opportunità di collaborazione nel settore delle energie rinnovabili e della sostenibilità.