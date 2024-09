Il 24 settembre a Mesagne, la Polizia di Stato incontra gli anziani per prevenire le truffe

La Polizia di Stato di Brindisi è impegnata nel prevenire e contrastare il fenomeno delle truffe commesse in danno delle fasce deboli della popolazione, portando avanti la campagna #chiamatecisempre, che ha lo scopo di non far sentire soli gli anziani e di fornire loro una serie di consigli utili per aiutarli a difendersi.

Il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mesagne, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato, il prossimo martedì 24 settembre 2024 alle ore 16:30, presso la Sala Riunioni del Centro Polivalente – Associazione di Promozione sociale pensionati di via Mameli n. 6 a Mesagne, ha organizzato un incontro divulgativo per la prevenzione delle truffe agli anziani.

L’incontro, fortemente voluto dal Questore di Brindisi Giampietro Lionetti, in cui verranno forniti consigli utili per prevenire e difendersi dalle truffe, è rivolto agli anziani e ai soggetti maggiormente esposti a questi pericoli, ai loro famigliari e a chi se ne prende cura.

Si coglie l’occasione per ricordare ancora una volta di fare la massima attenzione quando si è contattati da sconosciuti che si spacciano per familiari o parenti, chiedendo denaro o altre utilità. In tali casi, anche al minimo dubbio, è sempre meglio contattare subito il NUE 112, non aprendo la porta agli sconosciuti. Rispondere con un deciso “mi scusi, non ho tempo” allo sconosciuto che ti ferma per strada o ti contatta per telefono, spacciandosi per un professionista, un parente o per un amico di quest’ultimo, chiedendo denaro o altre utilità, sono solo alcuni dei suggerimenti per prevenire le truffe. Si consiglia di visitare il sito della Polizia di Stato, per conoscere le tecniche più comuni di raggiro.