IL 25 APRILE A TORRE SANTA SUSANNA

In occasione della Festa della Liberazione, martedì 25 aprile, dalle ore 10 a Torre Santa

Susanna si svolgerà la PEDALATA DELLA LIBERAZIONE. Pedalata per le vie del paese che

sono “MEMORIA DELLA RESISTENZA ANTIFASCISTA”: via fratelli Cervi, via Fosse Ardeatine,

via Gramsci, via Martiri della Resistenza, ecc.

Il 25 Aprile in Italia è la festa della LIBERAZIONE dal nazismo, dal fascismo e dalla guerra che il

nostro paese, all’indomani del 25 aprile, ha scelto di ripudiare. Una giornata di memoria storica e

politica, ricordando tutti quei partigiani che combatterono non solo contro il nazifascismo ma anche

e soprattutto per un futuro migliore, per una società basata sui principi della libertà,

dell’uguaglianza e della fratellanza tra i popoli.

Il 25 Aprile, che pose fine alla tragedia della guerra, fu preceduto da un ventennio di lotte

antifasciste, durante il quale decine di migliaia di italiani furono perseguitati, arrestati, confinati,

deportati e uccisi perché contrari al regime di Mussolini. La Resistenza ha cambiato la storia

d’Italia con la sconfitta del nazifascismo.

Si impone oggi una netta condanna del fascismo, mentre si moltiplicano episodi di violenza e di

apologia del fascismo stesso di cui si rendono protagonisti gruppi che si ispirano a quella ideologia

e a quelle politiche, riaffermando in questo giorno che unisce tutti gli italiani il significato più

profondo della Liberazione. Aggiungiamo l’allarme per la grave situazione economica e sociale in

cui versa l’intero Paese a causa degli effetti perversi di tante crisi che si sono sovrapposte e

intrecciate, e la necessità e l’urgenza, a più di un anno dall’aggressione russa all’Ucraina, di

spingere il governo italiano e l’Unione Europea a cessare l’invio di armi, che alimentano solo la

guerra, e dare vita a una vera iniziativa diplomatica per aprire uno spiraglio di trattativa che crei le

condizioni di una pace giusta e duratura.

Pensiamo che i valori dell’antifascismo e della Resistenza, incarnati nella Costituzione, non siano

mai stati così attuali come oggi: è bene che libertà e liberazione, piena democrazia ed eguaglianza

sociale, lavoro, pace e solidarietà, orientino le Istituzioni della Repubblica e la vita quotidiana

dei cittadini.

Deve continuare ogni giorno la nostra azione di RE-ESISTENZA per il rispetto dei diritti umani, per

l’accoglienza, per la giustizia sociale, contro l’illegalità, contro l’invio di armi e contro l’aumento

delle spese militari, contro qualsiasi guerra, per la PACE … per il futuro!

Appuntamento in bicicletta alle ore 10 in Piazza Umberto I a Torre Santa Susanna, per una festa

antifascista e popolare a sostegno della democrazia, a difesa della Costituzione della Repubblica,

contro ogni guerra … per il futuro!

La manifestazione è organizzata dalla CASA DEL POPOLO Torre Santa Susanna, EMERGENCYGruppo Territoriale Provincia di Brindisi, TEATRO E VITA, ANPI Brindisi.