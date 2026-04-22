Il 25 aprile in libertà, tra l’arte rupestre e i sentieri dell’oro verde

Per il prossimo 25 aprile, la Cooperativa Thalassia invita a celebrare la giornata della Liberazione attraverso un doppio appuntamento dedicato alla riscoperta del patrimonio millenario pugliese.

Due luoghi simbolo del territorio, distanti nello spazio ma uniti dal racconto di una terra che ha saputo custodire intatta la propria bellezza: l’insediamento rupestre di Cripta San Biagio a San Vito dei Normanni e i sentieri rurali del Parco delle Dune Costiere.

L’ARTE NELLA ROCCIA: SAN BIAGIO A San Vito dei Normanni, le porte si aprono su uno dei gioielli più preziosi della cultura rupestre italiana, recentemente inserito tra i beni UNESCO del sito “Via Appia. Regina Viarum”. La Cripta di San Biagio rappresenta una tappa fondamentale per chi desidera ammirare uno dei cicli pittorici bizantini più importanti e meglio conservati della Puglia. Gli affreschi, risalenti alla fine del XII secolo, raccontano storie cristologiche e scene dei vangeli apocrifi immerse in un’atmosfera mistica e senza tempo. Le visite guidate permetteranno di approfondire i dettagli iconografici e architettonici di questo scrigno d’arte nascosto tra le pareti di roccia.

Turni di visita: 09:30 | 10:30 | 11:30

IN SELLA NELLA NATURA Parallelamente, il Parco delle Dune Costiere diventerà il teatro di un’esperienza lenta e rigenerante su due ruote. Il percorso si snoderà lungo i sentieri che partono da Montalbano di Fasano, pedalando tra gli ulivi monumentali che disegnano il paesaggio agrario tra Ostuni e Fasano. Un viaggio che unisce la natura alla storia più remota, facendo tappa presso il Dolmen di Montalbano, imponente testimonianza megalitica. Il tour toccherà l’essenza stessa della produzione locale con la visita in un frantoio: qui i partecipanti potranno degustare l’oro liquido dei patriarchi della terra, scoprendo i segreti di una tradizione che si tramanda da generazioni.

L’attività è realizzata in collaborazione con Madera Bike Tours.

Turni di visita: 09:30 | 10:30

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI Per garantire la massima tutela dell’ambiente e la qualità dell’esperienza, tutte le attività sono a numero chiuso, a pagamento e con prenotazione obbligatoria.

Per info e prenotazioni:

• Telefono – whatsapp line attiva +39 331 927 7579 / +39 393 962 9084 • Prenotazioni online www.cooperativathalassia.it/calendario

