In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, mercoledì 25 novembre 2026 alle ore 17:30, la Sala lettura della Biblioteca di Comunità “Ugo Granafei” di Mesagne ospiterà un appuntamento dedicato al contrasto della violenza economica, forma subdola e pervasiva di controllo che priva le donne della propria autonomia. Nel corso del convegno verrà infatti presentato ufficialmente il “Vademecum dell’Indipendenza Economica”, una guida pratica sviluppata per fornire strumenti concreti di autodeterminazione finanziaria, prevenzione del sovraindebitamento e tutela contabile.

L’incontro pubblico restituirà i risultati del progetto “Ali di Farfalle – Supporto all’inclusione sociale e lavorativa delle mamme NEET”. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Conchiglia APS grazie al sostegno del Fondo di Beneficenza ed opere a carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo e realizzata in collaborazione con il Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale BR4, il Comune di Mesagne e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC) di Brindisi, racconta la conclusione di una seconda edizione che ha raddoppiato la propria presenza sul territorio con 80 giornate operative di sportello e servizi gratuiti di formazione, supporto psicologico e conciliazione vita-lavoro per le donne.

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Sindaco di Mesagne Francesco Rogoli, della Vicesindaca Assessore alle Pari Opportunità Anna Maria Scalera, della Presidente del Consorzio dell’Ambito Territoriale Sociale BR4, Lucrezia Morleo e della Dott.ssa Noemi Villani in rappresentanza del Fondo di Beneficenza ed opere a carattere sociale e culturale di Intesa Sanpaolo.

Tra gli interventi che seguiranno, la Presidente dell’Associazione Conchiglia APS, Anna Settanni, illustrerà i risultati del progetto “Ali di farfalle”, già vincitore nel 2025 del premio regionale NO GENDER GAP e Cosimo Simone, Consigliere della Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che ripercorrerà le tappe del tour formativo itinerante “La Mia Economia” svolto nei sei Comuni dell’Ambito BR4, entrando nel dettaglio dei contenuti del Vademecum.

Ampio spazio sarà dedicato alla voce dei Centri Antiviolenza convenzionati dell’Ambito Territoriale Sociale BR4 attraverso le loro rappresentanti: Lia Caprera per il CAV Io Donna di Brindisi, Stefania Pasimeni per il CAV La Luna di Latiano e Franca Rizzo per il CAV Fiorediloto di Torre Santa Susanna, che evidenzieranno il legame fondamentale tra emancipazione economica e affrancamento dalle situazioni di violenza domestica.

Le conclusioni saranno affidate a Serena Mingolla, dell’Area Sviluppo economico e rapporti istituzionali della Città di Mesagne che illustrerà i dati del “Bilancio di impatto sociale di Ali di Farfalle”, e ad Alessia Galiano, Direttrice della Biblioteca “Ugo Granafei”, con una riflessione sul tema “Biblioteche spazi liberi di comunità”, a rimarcare il valore dei luoghi di cultura come presidi sociali aperti e inclusivi.

L’incontro, moderato dalla giornalista Maria De Guido, addetta alla comunicazione istituzionale del Consorzio ATS BR4 saranno arricchiti da un momento artistico con il reading performativo curato dai ragazzi del corso “Teatro per Tutt“*, condotto da Francesca Zurlo.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.