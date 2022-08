IL 27 AGOSTO A TENUTA MORENO “CENA IN BLU – INSIEME PER L’AUTISMO”

Partecipa anche tu alla “CENA IN BLU – INSIEME PER L’AUTISMO”

La poesia di una cena in blu con Simone Salvini, noto Chef di cucina vegetariana, vegana e ayurvedica per raccogliere fondi da destinare ad un progetto per l’autismo. Una cena preparata con prodotti Alce Nero, provenienti da agricoltura biologica, musica d’autore, ospiti vestiti di blu e il profumo dell’autunno pugliese.

Martedì 27 settembre, alle ore 19.00 presso Tenuta Moreno di Mesagne, Fondazione San Giorgio, Alce Nero, Apulia Diagnostic e Rotary Club Brindisi Appia Antica organizzano “CENA IN BLU – INSIEME PER L’AUTISMO”, una cena di beneficenza per sostenere il neo-progetto nato da un’idea di APS Coloriamo il Mondo dal titolo “Un medico per Amico: un percorso sicuro tutto per me!”. Il progetto è rivolto ai soggetti con diagnosi di disturbi dello spettro autistico per assicurare l’accesso all’assistenza medica, abbattendo le barriere organizzativo-gestionali con cui attualmente le famiglie si scontrano nel momento in cui necessitano di prestazioni sanitarie sia di primo livello che specialistiche. Per molti soggetti autistici, che si tratti di bambini, adolescenti o adulti, il semplice prelievo del sangue, un esame diagnostico o l’estrazione di un dente può richiedere particolari accortezze. Molti di questi ostacoli possono essere gestiti e superati garantendo spazi, strumenti e soprattutto personale specializzato all’interno di strutture sanitarie qualificate.

La cena comprenderà un menù di 4 portate, dall’antipasto al dessert, realizzato con i prodotti di Alce Nero, marchio di agricoltori e trasformatori biologici impegnati dal 1978 nella produzione di cibi buoni, frutto di un’agricoltura che rispetta la terra e la sua fertilità, e nella valorizzazione delle eccellenze provenienti da tutto il territorio italiano e quindi anche dalla nostra Puglia.

Lo Chef Simone Salvini proporrà la sua filosofia culinaria che impreziosirà le materie prime vegetali provenienti da un’agricoltura che si prende cura della salute del nostro Pianeta e del benessere delle persone, quella biologica. Lo Chef ha creato un rapporto indissolubile con la terra e con i suoi prodotti: una cucina che diviene stupefacente alla vista e al palato grazie all’abbinamento di prodotti biologici e di stagione ed alla scelta di una lavorazione essenziale che consente di non alterare i sapori.

L’appuntamento del 27 settembre, oltre ad avere uno scopo nobile, è anche un’occasione per rivalutare l’importanza dell’artigianalità, di una cucina che punta a ridurre al massimo gli sprechi e a valorizzare i prodotti, soprattutto quelli più “poveri”.

Il cibo diventa protagonista!

La “CENA IN BLU – INSIEME PER L’AUTISMO” è un ulteriore iniziativa promossa della Fondazione San Giorgio, insieme a dei partner di eccellenza, che ha lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione del progetto “Un medico per Amico: un percorso sicuro tutto per me!”

e contribuire alla crescita del territorio e alla promozione della prevenzione, del corretto stile di vita e dell’educazione alla salute.

La serata sarà condotta dalla giornalista Maria Di Filippo e allietata dalla musica di Ray Campa alla voce e Giuseppe Pica alla chitarra.

DRESS CODE: Casual Blue

COSTO DEL BIGLIETTO

Il costo del biglietto per partecipare alla cena è di € 60,00 a persona compresa prevendita.

Sono ben accette donazioni durante il corso della serata evento oppure a mezzo bonifico bancario sulla Banca Etica della Fondazione San Giorgio – IBAN: IT27O0501804000000016820490

con causale: Erogazione liberale – “CENA IN BLU – INSIEME PER L’AUTISMO”

Prevendita Biglietti presso Apulia Diagnostic

Via Brindisi snc – Mesagne (BR)

Per informazioni

08311970111 o 800894100

PARTNER DELLA SERATA:

Fondazione San Giorgio

Alce Nero

Apulia Diagnostic

Rotary Club Brindisi Appia Antica

APS Coloriamo il Mondo

UN PARTICOLARE RINGRAZIAMENTO A:

– Tenuta Moreno

– Cantine Due Palme