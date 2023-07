IL 27 LUGLIO SERATA SOTTO LE STELLE NEL CASTELLO DI CAROVIGNO

“Notte della meraviglia”: serata sotto le stelle il 27 luglio presso il Castello di Carovigno

Una suggestiva serata sotto le stelle quella prevista il 27 luglio presso il Castello Dentice di Frasso di

Carovigno.

Giovedì 27 alle ore 21.30, infatti, il castello resterà aperto straordinariamente sino alle 2.00 di notte

permettendo ai visitatori di ammirare la luna attraverso un telescopio dalla terrazza del castello.

La serata prevede una visita guidata del maniero al termine della quale i partecipanti si sposteranno

su una delle terrazze più belle per vivere un’esperienza unica. Lo sguardo verso il cielo per scrutare

la volta celeste e apprenderne di più sul mondo dell’astronomia attraverso le informazioni che

verranno fornite da un esperto. L’utilizzo di attrezzatura professionale garantirà una visione nitida e

dettagliata della luna e delle stelle.

È un’occasione perfetta per gli appassionati di astronomia, gli amanti della natura e tutti coloro che

desiderano vivere un’esperienza indimenticabile, immersi nella bellezza del Castello e nella magia

del cielo stellato.

La prenotazione è obbligatoria. Per maggiori informazioni contattare il numero 3791092451 o

inviare una mail a castellodicarovigno@gmail.com.