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IL 29 DICEMBRE ULTIMA SEDUTA DELL’ANNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BRINDISI

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CONVOCATO PER IL 29 DICEMBRE 2021 CON INIZIO ALLE ORE 15.00

ARGOMENTI

  1. INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE: “STATO FUSIONE PER INCORPORAZIONE ENERGEKO-MULTISERVIZI E ALLINEAMENTO CONTRATTUALE DIPENDENTI”; (Proposta n. 155)
  1. MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE: “TOPONOMASTICA FEMMINILE”; (Proposta n. 166)
  1. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO PER IL RISTORO ALL’APERTO (DEHOR) – MODIFICA VALIDITA’ AL 30/04/2022; (Proposta n. 175)
  1. COSTITUZIONE CONSORZIO EX ART.31 D.LGS. 267/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR/1. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DI STATUTO; (Proposta n. 176)
  1. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.; RENDICONTO SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA MEDESIMA DISPOSIZIONE; (Proposta n. 178)
  1. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, DI CUI ALLA LETTERA E) COMMA 1 DELL’ART 194 DEL D.LGS 267/2000. LAVORI STRAORDINARI CREDITORE BRINDISI MULTISERVIZI SRL. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 39.705,93; (Proposta n. 152)
  1. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12.112,54; (Proposta n. 168)
  1. RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.952,78; (Proposta n. 171)
  1. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D. LGS. N.167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI E DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI PER CONTENZIOSI INSTAURATISI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRINDISI PER RICHIESTE DI ANNULLAMENTO DI SANZIONI AL C.D.S. – E. 1.333,34; (Proposta n. 162)
  1. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D. LGS. N. 167/2000 – RIVENIENTI DA SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI PER CONTENZIOSI INSTAURATISI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRINDISI PER RICHIESTE DI ANNULLAMENTO DI SANZIONI AL C.D.S. – E. 710,06; (Proposta n. 169)
  1. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 79.465.23 ART. 194 COMMA 1 LETT. A D.LGS 267/2000; (Proposta n. 161)
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