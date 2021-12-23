IL 29 DICEMBRE ULTIMA SEDUTA DELL’ANNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DI BRINDISI

ORDINE DEL GIORNO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO COMUNALE
CONVOCATO PER IL 29 DICEMBRE 2021 CON INIZIO ALLE ORE 15.00
ARGOMENTI
- INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE: “STATO FUSIONE PER INCORPORAZIONE ENERGEKO-MULTISERVIZI E ALLINEAMENTO CONTRATTUALE DIPENDENTI”; (Proposta n. 155)
- MOZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE LO MARTIRE: “TOPONOMASTICA FEMMINILE”; (Proposta n. 166)
- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL’OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AD USO PUBBLICO PER IL RISTORO ALL’APERTO (DEHOR) – MODIFICA VALIDITA’ AL 30/04/2022; (Proposta n. 175)
- COSTITUZIONE CONSORZIO EX ART.31 D.LGS. 267/2000 PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI WELFARE DELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE BR/1. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E DI STATUTO; (Proposta n. 176)
- PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE POSSEDUTE AL 31/12/2020 AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D. LGS. 175/2016 E S.M.I.; RENDICONTO SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2020 AI SENSI DEL COMMA 4 DELLA MEDESIMA DISPOSIZIONE; (Proposta n. 178)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI, DI CUI ALLA LETTERA E) COMMA 1 DELL’ART 194 DEL D.LGS 267/2000. LAVORI STRAORDINARI CREDITORE BRINDISI MULTISERVIZI SRL. IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 39.705,93; (Proposta n. 152)
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 12.112,54; (Proposta n. 168)
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO RIVENIENTE DA SENTENZE ESECUTIVE, AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D. LGS. 267 DEL 18.08.2000. IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.952,78; (Proposta n. 171)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D. LGS. N.167/2000 – RIVENIENTE DA SENTENZE DEL TRIBUNALE DI BRINDISI E DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI PER CONTENZIOSI INSTAURATISI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRINDISI PER RICHIESTE DI ANNULLAMENTO DI SANZIONI AL C.D.S. – E. 1.333,34; (Proposta n. 162)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO – ART. 194, CO 1°, LETT. A) DEL D. LGS. N. 167/2000 – RIVENIENTI DA SENTENZE DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI PER CONTENZIOSI INSTAURATISI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI BRINDISI PER RICHIESTE DI ANNULLAMENTO DI SANZIONI AL C.D.S. – E. 710,06; (Proposta n. 169)
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO DI € 79.465.23 ART. 194 COMMA 1 LETT. A D.LGS 267/2000; (Proposta n. 161)