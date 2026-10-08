Il 29 ottobre il gruppo letterario informale BRUNDABOOKS propone una “Passeggiata di scrittura a Brindisi”

Il 29 ottobre 2026 il gruppo letterario informale BRUNDABOOKS propone una “Passeggiata di scrittura a Brindisi” con inizio previsto alle ore 17.30 presso la casa di Quartiere Santa Spazio culturale- Biblioteca del Vicolo. Alcuni appassionati di scrittura si muoveranno per tre luoghi del centro storico per visitarli con occhi più attenti e curiosi. Nel primo luogo di ritrovo si distribuirà il kit dello scrittore (taccuino e penna) e si proseguirà con le presentazioni fra i partecipanti che riceveranno anche le indicazioni per iniziare il cammino. Dopo la visita si sposteranno verso la HDLibrary- Casa del Turista che accoglierà i partecipanti per una visita guidata nella struttura. Successivamente muoveranno verso la tappa finale che sarà presso la Casa di Quartiere Minimus- Bastione Porta Mesagne nella quale dopo la visita guidata si potrà scrivere liberamente nella forma letteraria che si preferisce ispirati da ciò che si è vissuto durante il pomeriggio in cammino, con un aperitivo conviviale. Durante gli spostamenti si potranno scattare foto e sarà consigliato il digital detox per ritrovarsi in una socializzazione più genuina. I posti sono limitati a 12 partecipanti. È prevista la quota di partecipazione di 20 euro. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero whatsapp 351.7759324.