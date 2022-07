IL 3 AGOSTO A SAN VITO APPUNTAMENTO CON IL “TABERNA BOOK FESTIVAL”

Agosto è alle porte ed è già tempo di Taberna Book Festival, la rassegna itinerante promossa dalla Taberna Libraria di Latiano carica di proposte culturali, tra presentazioni di libri, musica, giochi e spettacolo programmate in lungo e largo per la Provincia di Brindisi.

L’appuntamento d’esordio della kermesse culturale dal titolo “E la luna è una palla ed il cielo un biliardo…” è fissato per mercoledì 3 agosto 2022 alle ore 20:00 in via Crispi a San Vito dei Normanni, un incontro musical-letterario di alto impatto emotivo basato sull’accostamento di versi poetici e musica d’autore, del potere comunicativo della poesia e i messaggi delle melodie che scaturiscono dal pentagramma, i componimenti di un giovane poeta e cantautore con le opere indimenticabili di un mostro sacro della musica italiana.

Nel corso dell’evento, il giornalista brindisino Nico Lorusso ed il premio alla Cultura Samadi 2022 Raffaele Romano, traghetteranno emozioni e riflessioni attraverso le parole in versi del cantautore brindisino Gianluigi Cosi e le poesie in note del compositore e poeta della nostra canzone, il maestro Lucio Dalla. La forza della poesia e la potenza espressiva dei versi musicati del compianto cantautore bolognese saranno la cornice perfetta per la presentazione di “Nessuno bacia Biancaneve” (Edizioni Il Raggio Verde), una raccolta di poesie e canzoni di Gianluigi Cosi, che potrà svelare al pubblico presente gli aspetti più intimi che hanno portato alla produzione delle opere pubblicate nel suo libro. Il dialogo con l’autore, alternato alla letture di una selezione delle poesie ad opera di Andrea Turrisi sarà arricchito dai momenti musicali proposti dallo stesso Cosi che, accompagnandosi con la chitarra, si esibirà in alcune tra le più belle canzoni del compianto cantautore bolognese.

Il romantico abbinamento, che vuole riconoscere la poesia e la canzone come parole autentiche di dialogo e di relazione, avrà l’opportunità di sottolineare quanto potente sia l’eco che queste si portano dietro, una forza speciale fatta di purezza e passione, adatte a recuperare un po’ di quel tempo che ci è stato tolto, con gli spettacoli e le emozioni “perdute”

Gianluigi Cosi è un cantautore brindisino, fondatore dei Rinoplastici una tribute band dedicata a Rino Gaetano. Esordisce nel 2015 con il libro “Betta Caretta e gli amici della macchia” (Edizioni Il Raggio Verde), menzione di merito alla Fiabastrocca 2016. Nel 2017 scrive “Camilla Clorofilla e il bosco che brilla” e nel 2019 “Iole Girasole e i prati in fiore” (Edizioni Il Raggio Verde). Dai libri sono nati gli spettacoli teatrali in collaborazione con Paola Giglio con musiche originali. Nel 2019 è uscito l’album “Nessuno bacia Biancaneve” seguito l’anno dopo da “Cupido non fare lo stupido” (Edizioni Lungoviaggio). Recentemente è uscito l’ultimo album di inediti dal titolo “Quando torneranno gli abbracci”. Nella sezione dedicata alle canzoni sono pubblicati otto testi tra cui “Fondotinta” poi uscito contestualmente alla pubblicazione del libro “Nessuno bacia Biancaneve” (Edizioni Il Raggio Verde) che raccoglie una selezione di poesie scritte durante il lockdown sul filo di una sua considerazione: «L’essenza della poesia sta nella magia della parola lasciata libera di circolare nel cuore.»

I posti, rigorosamente gratuiti, sono prenotabili (sino ad esaurimento) telefonando esclusivamente ai numeri 338/43.08.881 e 349/71.85.690.

L’evento è patrocinato dal Comune di San Vito dei Normanni.