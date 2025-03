Il 3 aprile si riunisce il Consiglio Provinciale

Il Presidente della Provincia di Brindisi Antonio Matarrelli ha convocato in via ordinaria ed urgenza, in seduta di 1^ convocazione, per il giorno giovedì 3 aprile 2025, alle ore 12.00 presso l’aula consiliare dell’Ente (via De Leo 3), il Consiglio Provinciale. All’esame i seguenti argomenti iscritti all’ordine del giorno:

1. Approvazione Verbali sedute di Consiglio Provinciale del 27 e 30 dicembre 2024;

2. Comunicazione del Presidente su: Prelevamento dal Fondo di riserva ex artt. 166, comma 2 e 176 del D. Lgs. n. 267/2000 (Decreto Presidenziale, n. 63 del 10.03.2025);

3. Ratifica variazione d’urgenza al Bilancio di Previsione 2025/2027 di cui all’art. 175, comma 4), del D. Lgs., n. 267/2000 ex Decreto del Presidente, n. 5 del 04.02.2025;

4. Declassificazione da strada provinciale a strada comunale e trasferimento al Comune di Oria della S.P. 58 tratto urbano di collegamento tra la Città di Oria ed il Santuario di San Cosimo alla Macchia;

5. Declassificazione da strada provinciale a strada comunale e trasferimento al Comune di Ostuni dei tratti della Strada Provinciale 20 Ostuni-Villanova;

6. Operazione di permuta di aree di proprietà fra Provincia di Brindisi e Comune di Brindisi;

7. II Variazione ordinaria al Bilancio di Previsione 2025 – 2027 – Art. 175, comma 3) T.U.EE.LL.