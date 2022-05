IL 3 GIUGNO PRESENTAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL MAGAZINE “LA PAROLA AI RAGAZZI”

Venerdì 3 giugno alle 18.30 presso il cortile della scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” si terrà la presentazione della seconda edizione del magazine “La parola ai ragazzi” dell’Istituto Comprensivo Commenda. Si tratta di un numero annuale realizzato con la collaborazione di alunni delle classi prime, seconde e terze del plesso “Giulio Cesare” e delle classi quarte e quinte dei plessi “Collodi” e “San Giovanni Bosco”.

“Creare un giornale è sempre un’esperienza entusiasmante – afferma il Dirigente Scolastico, Patrizia Carra – perché la sua pubblicazione rappresenta metaforicamente la realizzazione di un ponte che viene a consolidarsi tra scuola e territorio. I ragazzi vivono una realtà che percepiscono in un certo modo e la traducono, con i propri mezzi e le proprie emozioni, su carta, restituendola, poi, alla città.”

L’occhio del giornalista deve essere preciso e attento ai dettagli e deve imparare l’oggettività distinguendola dalla propria emotività. “E’ per questo che il progetto del giornale è sempre un’esperienza positiva e costruttiva in una comunità scolastica, – continua Patrizia Carra – perché i ragazzi imparano molto della realtà in cui vivono, imparano a collaborare e a lavorare in squadra, imparano a osservare e decidere cosa dire e come. Contemporaneamente si rafforza in loro lo spirito di appartenenza alla comunità scolastica, lo spirito di osservazione, di critica e autocritica, e imparano a scrivere con metodo giornalistico e secondo una linea editoriale definita, stimolando la curiosità e spingendo la loro ricerca-azione fino al raggiungimento di una capacità di osservazione e analisi che sono fondamentali per la formazione dell’uomo e del cittadino di domani.” “Insomma, – conclude Patrizia Carra – il magazine è un ulteriore strumento a disposizione della scuola per rafforzare a propria mission e la visione di una comunità educante, inclusiva e solidale.”

I docenti referenti del progetto sono Vincenza Zitolo e Annalisa Renna che hanno saputo creare una vera e propria redazione in fermento e far nascere il periodico.

La manifestazione è patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Brindisi che sarà presente insieme al Dirigente Scolastico, Patrizia Carra, e alle giornaliste Maria Chiara Criscuolo del «Nuovo Quotidiano di Puglia» e Federica Marangio de «La Gazzetta del Mezzogiorno».

Interverranno, inoltre, il coro della 3F della Scuola Media “Giulio Cesare” diretto dalla prof.ssa Antonia Minardi e la prof.ssa Francesca Palmisano che eseguirà alcuni brani al violino.