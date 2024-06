il 30 giugno a Ceglie M.ca il Mercato della Terra Alto Salento

Piazza Plebiscito 30 Giugno, dalle ore 18.00 alle ore 23.00

La piazza di Ceglie Messapica si prepara ad accogliere il MERCATO DELLA TERRA DELL’ALTO SALENTO organizzato da Slow Food Alto Salento e Slow Food Puglia.



Domenica 30 Giugno, a partire dalle ore 18.00, piazza Plebiscito si trasformerà in un luogo di incontro, gusto e conoscenza in compagnia degli espositori che avranno cura di raccontare e far conoscere i loro prodotti sostenibili e rispettosi dell’ambiente che vanno dalle farine ai formaggi, dal miele alla pasta fresca, dalle conserve ortofrutticole alla birra artigianale fino ad arrivare all’olio e al pomodoro.

E poi naturalmente i PRESIDI SLOW FOOD: il biscotto cegliese, il suino nero Pugliese, il pomodoro fiaschetto di Torre Guaceto, il confetto riccio di Francavilla Fontana oltre ai produttori del presidio Slow Food degli Ulivi Secolari.

In particolare saranno presenti: Azienda Agricola Bennardi, la comunità del biscotto Cegliese, Masseria Fragnite, Caseificio Sapori di Latte, Salumi Martina Franca SRL, Masseria Agricola Olère, Tatamà, Antica tradizione dolciaria di Nicola Tardio, Agricola Sifè, Emalu Pasticceria, Antica Masseria Caroli, Calemone, Sole di Argiano, Agricola Scarafile, Cooperativa Solequo, Xfarm, Birrificio Gruit.

Ad arricchire il cuore della piazza di Ceglie Messapica, a cura dell’associazione ARCA PROMOTER, vi sarà “Il Mercatino” antiquariato, modernariato, collezionismo, vintage e artigianato in collaborazione con il Comune di Ceglie Messapica ha l’intento di diffondere il culto e la ricerca di arredi e oggetti appartenenti ai decenni passati, nonché alle epoche storiche pregresse, tra le fasce di pubblico più giovani, ancorché tra i nostalgici e i cultori della materia.

Protagonista della serata sarà il buono, pulito e giusto: «Il cibo è ben più che un semplice prodotto da consumare: è felicità, identità, cultura, convivialità, nutrimento, economia di territorio, sopravvivenza.» (Carlo Petrini)



Il MERCATO DELLA TERRA DELL’ALTO SALENTO è organizzato con il patrocinio ed il supporto dell’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica.