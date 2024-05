il 31 maggio gli “Stati generali del porto di Brindisi”

“STATI GENERALI DEL PORTO DI BRINDISI”

“Il futuro del porto di Brindisi e la connessione con il nuovo PRP”

“Studenti al lavoro! Premio per il miglior project work-PCTO Classi Quinte Nautico”

“Presentazione dei nuovi percorsi di alta specializzazione dell’ITS Turismo sede di Brindisi”

Convegno 31.5.2024 – Hrs 10.30

Auditorium dell’Istituto Marco Lenio Flacco – Via del Lavoro 21E

L’ “International Propeller Club Port of Brindisi and Salento” ha organizzato per il prossimo 31 maggio 2024 a Brindisi, presso l’ Auditorium dell’Istituto “Marco Lenio Flacco”, il secondo appuntamento sugli “Stati generali del porto di Brindisi” durante il quale saranno affrontati due importanti temi: il futuro del porto di Brindisi e la connessione con il nuovo PRP e il futuro degli studenti nel mondo del lavoro. Inoltre, saranno premiati i due miglior Project Works-PCTO delle Classi Quinte dell’ITET Nautico “Carnaro” di Brindisi e saranno presentati i nuovi percorsi di alta specializzazione dell’ITS Turismo, sede di Brindisi.

Lavorare è oggi, più che ieri, sinonimo di possesso di conoscenze efficaci per affrontare le continue modifiche del mercato e delle infrastrutture necessarie al luogo di lavoro. Le competenze adeguate alle richieste del mercato, rendono un lavoratore e un luogo di lavoro interessante e insostituibile e apre le porte a percorsi di maggiore successo.

Su questi concetti, in una logica di progressiva integrazione e condivisione degli obiettivi dei progetti da realizzare per il porto di Brindisi, si è scelto di organizzare una lectio magistralis, che sarà tenuta dal Prof. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Adspmam, sul porto di Brindisi e sulla connessione con il nuovo Piano Regolatore .

L’istruzione e la formazione, come sempre, offrono alle persone la possibilità di sviluppare le proprie abilità e conoscenze, consentendo loro di diventare professionisti qualificati e competitivi nel mercato del lavoro. Il porto di Brindisi, considerato e percepito dai più come una realtà poco edificante, un mercato frammentario con conflitti interni e un luogo sconosciuto e inaccessibile ai non addetti ai lavori, ha ospitato nei mesi di marzo e aprile u.s., oltre 300 studenti che, affiancati o in visita, e nel pieno rispetto delle normative e della sicurezza, hanno rintracciato la memoria storica e scoperto “il Porto” come un luogo di eccellenza, in grado di determinare le giuste sollecitazioni e stimolare la loro motivazione e il loro interesse nel conoscere ed apprezzare i mestieri e le professioni del mare.

Quest’anno, per la prima volta, l’ “International Propeller Club Port of Brindisi” e l’Avvisatore Marittimo, azienda che dal 2006 costruisce insieme ai tutor scolastici, percorsi di orientamento e PCTO (ex alternanza scuola lavoro), considerata la professionalità con cui gli studenti e le studentesse del quinto anno hanno affrontato l’esperienza del PCTO presso i soggetti Pubblici e privati che li hanno ospitati, consegneranno due premi in denaro ai due migliori project works. In segno di gratitudine e riconoscenza, saranno consegnate le targhe ai soggetti del Cluster marittimo portuale che, prontamente e con grande competenza e passione, si sono resi disponibili ad ospitare ed affiancare gli “studenti al lavoro!”.

Programma dell’evento.

Saluti Dott.ssa Maria De Luca, Presidente International Propeller Club Port of Brindisi

Dott. Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi

CV (CP) Luigi Amitrano, Comandante Capitaneria di porto di Brindisi

Prof.ssa Lucia Portolano, DS ITET “Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi” di Brindisi

Introduce Prof. Abele Carrezzo, Direttore scientifico “Il Nautilus”

Intervento Prof. Ugo Patroni Griffi, Presidente Adspmam

Presentazione dei nuovi percorsi di alta specializzazione ITS Turismo della Regione Puglia che a ottobre partiranno a Brindisi:

“Management delle aree protette e dei sistemi di accoglienza per un turismo sostenibile”, a cura del Dott. Rocky Malatesta

“Design, marketing e innovazione nel management del turismo costiero accessibile” a cura della Dott.ssa Imma Petio

Cerimonia di consegna di due premi in denaro ai due studenti o studentesse che hanno elaborato i due migliori project works

Consegna delle targhe in segno di gratitudine e riconoscimento per l’impegno, la professionalità ed il coinvolgimento personale e del team nelle attività di PCTO 2024, svolte con 300 studenti dell’ITS Nautico “Carnaro” di Brindisi