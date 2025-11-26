Il 4 dicembre ai Salesiani “Cuori in Oratorio”

Si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 18.00 nella “sala Grazia Balsamo” presso l’Istituto
Salesiano di Brindisi, sito in via Appia 195, la cerimonia di consegna di un
defibrillatore, di una borsa medica e di una teca donata dalla “Orizzonti Futuri onlus”
alla struttura sportiva della comunità parrocchiale.
Parteciperà all’iniziativa:
Don Giancarlo D’Ercole
Incaricato Oratorio Salesiano Brindisi
Giuseppe Zippo
Referente del progetto “Cuori in oratorio”
Dott. La Ghezza Antonio
Socio fondatore componente consiglio direttivo ORIZZONTI FUTURI ONLUS
Dott. De Nuccio Maurizio
Direttore generale Asl Brindisi
Dott. D’Amuri Martino
Delegato provinciale CONI Brindisi
Solidarietà, prevenzione, formazione e cura sono aspetti fondamentali per il benessere
dei cittadini. In questo contesto si colloca l’iniziativa “Cuori in oratorio”. Attraverso la
solidarietà si dona ad una realtà, i salesiani, frequentata da centinaia di cittadini e
ragazzi/e praticanti le attività sportive ed i vari laboratori uno strumento utile per
preservarne la salute. Prevenzione e formazione: attraverso dispositivi medici salvavita
e l’organizzazione di corsi di primo soccorso in collaborazione con la Asl ed il 118
territoriale si punta ad accrescere il numero di persone abilitate al primo soccorso.
Appuntamento, quindi, a giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.00.