Il 4 dicembre ai Salesiani “Cuori in Oratorio”

Si terrà giovedì 4 dicembre alle ore 18.00 nella “sala Grazia Balsamo” presso l’Istituto
Salesiano di Brindisi, sito in via Appia 195, la cerimonia di consegna di un
defibrillatore, di una borsa medica e di una teca donata dalla “Orizzonti Futuri onlus”
alla struttura sportiva della comunità parrocchiale.
Parteciperà all’iniziativa:
 Don Giancarlo D’Ercole
Incaricato Oratorio Salesiano Brindisi
 Giuseppe Zippo
Referente del progetto “Cuori in oratorio”
 Dott. La Ghezza Antonio
Socio fondatore componente consiglio direttivo ORIZZONTI FUTURI ONLUS
 Dott. De Nuccio Maurizio
Direttore generale Asl Brindisi
 Dott. D’Amuri Martino
Delegato provinciale CONI Brindisi

Solidarietà, prevenzione, formazione e cura sono aspetti fondamentali per il benessere
dei cittadini. In questo contesto si colloca l’iniziativa “Cuori in oratorio”. Attraverso la
solidarietà si dona ad una realtà, i salesiani, frequentata da centinaia di cittadini e
ragazzi/e praticanti le attività sportive ed i vari laboratori uno strumento utile per
preservarne la salute. Prevenzione e formazione: attraverso dispositivi medici salvavita
e l’organizzazione di corsi di primo soccorso in collaborazione con la Asl ed il 118
territoriale si punta ad accrescere il numero di persone abilitate al primo soccorso.
Appuntamento, quindi, a giovedì 4 dicembre 2025 alle ore 18.00.

