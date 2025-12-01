Il 4 dicembre al Teatro Don Bosco “La stanza di Agnese”

La stanza di Agnese

4 dicembre 2025 – Teatro Don Bosco di Brindisi, ore 20:30

Rassegna Tutte le sere del mondo – Una finestra sul contemporaneo a Brindisi

Il 4 dicembre alle ore 20.30, al Teatro Don Bosco di Brindisi, va in scena La stanza di Agnese, appuntamento della rassegna Tutte le sere del mondo – Una finestra sul contemporaneo a Brindisi, curata da Factory Compagnia Transadriatica, Meridiani Perduti Teatro e INTI – Luigi D’Elia. Lo spettacolo è prodotto da Meridiani Perduti Teatro in sinergia con la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto e in collaborazione con Factory Compagnia Transadriatica, e si è aggiudicato il TRAC_Residenze Teatrali Pugliesi – sezione drammaturgia.

La stanza di Agnese, scritto da Osvaldo Capraro e interpretato e diretto da Sara Bevilacqua, racconta la vita del giudice Paolo Borsellino attraverso la voce della moglie Agnese, in un intenso monologo che apre uno sguardo intimo e umano sull’uomo oltre il magistrato. Nato da un approfondito lavoro d’indagine che include interviste ai figli Lucia, Manfredi e Fiammetta, e al fratello Salvatore Borsellino, lo spettacolo unisce memoria privata e memoria collettiva restituendo un ritratto delicato, profondo e necessario. Il lavoro ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio del Pubblico al Palio Ermo Colle 2024, l’Eolo Award 2024 a Sara Bevilacqua come miglior attrice e il Premio Museo Cervi – Teatro per la Memoria 2025.

I biglietti sono disponibili al costo di 10 euro (ridotto 8 euro per under 30, over 65 e docenti) anche online su vivaticket.com . È consigliata la prenotazione ai numeri: 338 773 3796 e 349 449 0606