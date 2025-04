Il 4 maggio alla “Conca” l’iniziativa “Sportivamente mare”

Con “SPORTIVAMENTE MARE” il 4 maggio 2025 a Brindisi c/o “La Conca”, lanceremo un nuovo appello rivolto a tutte e a tutti, perché nel nostro piccolo possiamo sensibilizzare, parlare, sollecitare, trasformare i nostri stili di vita e le scelte di cittadinanza, le pratiche ordinarie di buon senso e di prossimità. Ripartiamo dall’ascolto del grido della terra, del mare, delle fragilità. Rispettiamo il mare, le spiagge, la vita, la bellezza, la vita, il futuro dei nostri figli. Non abbiamo molto tempo a disposizione. Papa Francesco ha dato voce al grido d’allarme degli scienziati, ma anche a quello che sta emergendo dalla natura ferita ed oltraggiata: “Siamo sull’orlo del precipizio”. Non abbiamo un pianeta B. Comportiamoci da persone responsabili, rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo in rete, non rassegniamoci al declino dell’intelligenza e al disastro dell’umana avventura.La “conversione ecologica” dovrà essere la nostra strada maestra.Collaboriamo, cooperiamo, all’occorrenza denunciamo, ma anche “votiamo” con intelligenza per una politica non più succube della mediocrità, non più ancella di un’economia che uccide e di un consumismo che svuota, scarta, incattivisce, rimbecillisce. La nostra gratitudine agli infaticabili volontari che amano l’ambiente, il mare, lo sport, la vita, la pace. Vi aspettiamo per la giornata di attenzione/conversione ecologica a Brindisi c/o “La Conca”, domenica 4 maggio 2025 ore 10.00.Rino SpedicatoPresidente Unione Sportiva Acli provinciale di Brindisi (sport, salute, scuola, solidarietà)