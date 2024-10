Il 4 ottobre a San Pietro Vernotico la “Marcia per la Giustizia”

Ecco la lettera-invito che la Sindaca di San Pietro Vernotico Maria Lucia Argentieri ha inviato alle autorità ed al mondo scolastico per invitarli alla Marcia per la Giustizia:

Questa Amministrazione Comunale sente il dovere di riaffermare con forza e determinazione i

valori che hanno sempre contraddistinto la nostra comunità. San Pietro Vernotico è, e deve

continuare a essere, una “TERRA DI LEGALITÁ”, accoglienza e rispetto reciproco.

Gli ultimi episodi di criminalità, che hanno scosso il nostro paese, non possono e non devono in

alcun modo oscurare l’immagine di una comunità laboriosa, fatta di cittadini onesti che da sempre si

impegnano per il bene comune. La nostra “identità” non può essere macchiata da atti di violenza e

intolleranza. È nostro compito far sentire la voce dei “sampietrani”, cittadini uniti e coesi, per

ribadire che questo paese non è terreno fertile per criminalità o razzismo.

Per questo motivo, invitiamo tutti voi a partecipare alla Marcia per la Giustizia e contro ogni forma

di Criminalità, che intende rappresentare non solo un atto simbolico, ma un forte messaggio di

speranza e impegno verso un futuro migliore per le nuove generazioni. La nostra volontà è chiara:

non cederemo alla paura e continueremo a lavorare per costruire un ambiente sicuro e accogliente

per tutti.

La presenza delle Forze dell’Ordine, delle associazioni, delle scuole e di ogni cittadino sarà

fondamentale per testimoniare che la comunità sampietrana è unita nel difendere i propri valori e

nel respingere ogni forma di violenza e ingiustizia.

La marcia si terrà il 4 ottobre 2024, con partenza ore 18:00 da Piazzale Domenico Modugno.

Invitiamo tutti a partecipare, portando una candela come simbolo di luce e speranza per il nostro

paese.

San Pietro Vernotico merita di essere conosciuta per ciò che rappresenta realmente: una comunità

forte, solidale e legale.

Con stima e gratitudine.

La Sindaca

dott.ssa Maria Lucia ARGENTIERI