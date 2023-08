IL 4 SETTEMBRE CHIUSURA UFFICI COMUNALI E STATALI PER LA FESTA PATRONALE

IL SINDACO

PREMESSO che le solennità religiose dei Santi Patroni della Città S. Teodoro D’Amasea e San Lorenzo da

Brindisi, si svolgono ordinariamente la prima domenica del mese di settembre e che pertanto, quest’anno,

sarà domenica 3 settembre 2023, giusta comunicazione dell’Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni/Unità Pastorale

del Centro Storico, acquisita al protocollo generale di questa Amministrazione in data 19 luglio al

n°81562/2023;

CONSIDERATA la necessità di disporre, per l’occasione, in merito la chiusura al pubblico degli uffici

comunali, nonché degli uffici pubblici comunali e nazionali localizzati nel territorio comunale, in

concomitanza con la giornata conclusiva delle celebrazioni religiose e delle cerimonie civili, prevista per

lunedì 4 settembre 2023, nel rispetto della consuetudine costantemente osservata da questa

Amministrazione, come peraltro ufficializzata con deliberazione Commissariale n. 440 del 31.08.1994 il cui

contenuto è stato confermato, per l’anno 1996 e successivi dalla delibera giuntale n°624 del 29 agosto 1996,

entrambe esecutive ai sensi di legge;

RITENUTA la propria competenza a norma dell’art. 50, comma 7° del TUEL 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per l’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il CCNL dell’01.04.1999 e successivo accordo integrativo 14.09.2000;

DISPONE

di AUTORIZZARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 50, comma 7° del TUEL 267/2000 per il giorno 4

settembre 2023, in coincidenza con la conclusione dei festeggiamenti per le solennità dei Santi Patroni della

Città di Brindisi, la chiusura degli uffici pubblici comunali e nazionali localizzati nel territorio comunale;

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

di DARE ATTO che del presente atto sarà inviata copia ai responsabili degli Uffici delle Amministrazioni

pubbliche ricadenti nel territorio del Comune, a cura del responsabile del personale di questo Comune, per

quanto di rispettiva competenza;

di DARE ATTO, altresì, che il contenuto del presente atto, sarà portato a conoscenza dei dipendenti

comunali a cura dei dirigenti di ciascuna struttura;

DISPORRE che, della presente disposizione, sia portata a conoscenza della cittadinanza con ogni forma di

comunicazione sia ritenuta utile