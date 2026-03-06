Il 7 marzo 2026 ricorrono i 35 anni dall’esodo a Brindisi di 27.000 profughi albanesi in cerca della libertà e della loro terra promessa

Nel 2021 a Brindisi, il premier albanese Edi Rama chiese che ogni anno si

ricordasse il 7 marzo l’accoglienza fatta dai brindisini ai profughi albanesi

Legambiente, che nel marzo 1991 trasformò la sua sede brindisina in centro di

accoglienza, presenterà l’11 marzo prossimo alle ore 17:30 nell’auditorium dell’ex

convento Santa Chiara una raccolta digitale dal titolo “Brindisi città

dell’accoglienza in Mediterraneo, mare di pace”.

Tale raccolta digitale, che sarà disponibile innanzitutto sulla pagina Facebook di

Legambiente Brindisi, include il materiale prodotto dall’associazione in mostre, in

documenti, in video sull’esodo del 1991, sul supporto dato alle suore di Ivrea a Fier in

Albania, sulle attività di Goletta verde e sulla convenzione con camere di commercio

di Brindisi ed albanesi, che porto ad uno stage transfrontaliero in Albania, a

conclusione del progetto “INTERREG Italia-Albania, mare delle aquile”.

La raccolta digitale che contiene un video realizzato dalle due emittenti televisive

Blue Stars e Brindisi Web ha al suo interno anche una mostra che evidenzia come in

epoche precedenti la città abbia aperto le porte a profughi, in fuga da vari paesi

affacciati sul Mediterraneo.

Legambiente, che ha chiesto all’allora presidente della Repubblica Napolitano nel

2011 il riconoscimento della medaglia d’oro al valor civile per Brindisi, chiede la

realizzazione di una casa museo della memoria e dell’accoglienza, così come anche

richiesto dal premier albanese Edi Rama.

Si invita a partecipare, presso l’auditorium dell’ex convento di Santa Chiara a

Brindisi, alle ore 17.30 con Legambiente all’iniziativa dell’11 marzo e a

diffondere la raccolta digitale richiamata.

Il Presidente

Doretto Marinazzo