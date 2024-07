Il bacio del figlio. Ecco il libro di Raffaele Costantini

Tutto in un bacio. La vita di ognuno di noi si può snocciolare partendo dai baci che si ricevono o che si fanno da bambini. “Il bacio del figlio” e’ un libro scritto da Raffaele Costantini che parte dal bacio che e’ diventato un must, quello dato da Dino Zoff a Enzo Bearzot subito dopo la vittoria dei Mondiali di calcio in Spagna nel 1982. Da lì si dipanano una serie di storie e di racconti tra la vita privata dell’autore e la vita di tutti noi. Il libro e’ stato presentato lunedì sera presso la Caffetteria Nervegna. Ha coordinato l’evento la scrittrice Francesca Romana Intiglietta. Ha dialogato con l’autore la scrittrice Carmen Nolasco.