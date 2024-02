“Il bacio di Oggiano” – Luperti e Greco: intervenga il Sindaco per ristabilire il rispetto per le vittime di violenza

Quanto accaduto oggi a Palazzo di Città rappresenta un fatto gravissimo che vede come protagonista una figura ingombrante ed ormai inaccettabile come quella del vice sindaco Oggiano. Aver rivolto in maniera provocatoria un bacio a donne vittime di violenza ed operatrici sociali rappresenta una provocazione inaccettabile che una persona sinceramente democratica e con ampia esperienza politica come il sindaco Marchionna non può accettare in maniera passiva. Da qui la richiesta di dimissioni immediate dello stesso vice sindaco. Oggiano ha offeso platealmente (e davanti alla stampa) vittime di soprusi e testimoni di storie di violenza che funestano la nostra società. E tutto questo è accaduto proprio in un momento in cui in Italia si discute su come combattere questi fenomeni mettendo in campo ogni iniziativa possibile. A Brindisi, invece, si tagliano posti di lavoro, si riducono i servizi sociali e si offendono le donne con il bacio sessista del vice sindaco. Lo stesso personaggio politico che dai banchi dell’opposizione attaccava l’ex maggioranza di centro sinistra sul mantenimento di alcuni servizi sociali e che adesso, invece, resta stranamente inerme. Una politica, insomma, fatta di convenienze e di astuti silenzi intervallati da gesti violenti come può essere interpretato un bacio in quelle condizioni. Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali