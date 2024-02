Il “bacio di Oggiano” – una nota del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia

Surreale constatare che tra gli utenti “Indignati” per il “bacio del Vice Sindaco” vi siano proprio i protagonisti del Blitz, in perfetto stile da squadrismo rosso, perpetrato questa mattina in sala Giunta da alcuni manifestanti. Ebbene sì, davanti al grido del “manifestare” tutto è concesso, o almeno secondo alcuni, anche irrompere negli uffici del Comune di Brindisi e ostacolare la conferenza stampa indetta per fornire gli opportuni chiarimenti alla cittadinanza su un argomento molto sentito dall’amministrazione Marchionna, quest’ultima purtroppo colpita ancora una volta dal solito illusionismo mediatico assai caro a certi partiti politici di sinistra ed organizzazioni sindacali, convinti che a loro, probabilmente, tutto debba essere concesso.

Doveroso riproporre in calce la nota già diffusa pochi giorni fà dal Consorzio :

“Sinora, le attività del Centro Crisalide erano state finanziate con risorse dell’ambito, non strutturali, attualmente non ripetibili. Si rende necessaria dunque una nuova modulazione del servizio tramite cui adeguarsi a quanto previsto dalla normativa regionale; e, procedere dunque con un coinvolgimento di quelle realtà che hanno maturato già da anni una consolidata esperienza sul territorio.

Ed infatti, con l’istituzione, per la prima volta, dell’equipe Multidisciplinare Integrata di I livello (ai sensi della d.g.r. n 1878/2016) e garantendo il servizio del Cav Crisalide con le figure professionali previste dall’art 107 del R.R. n 4 del 2007, è possibile gestire tutte le situazioni che si presenteranno.

Il centro Crisalide, dunque, non chiuderà: anzi, è intendimento degli enti soci (Brindisi e San Vito dei N.) indirizzare tale servizio sempre più in direzione della salvaguardia delle famiglie vittime di maltrattamenti e delle persone vittime di violenza, avvalendosi di importanti risorse. Conseguentemente, sarà possibile fruire del necessario e imprescindibile contributo apportato da professionalità specifiche in materia di contrasto alle situazione di abuso e maltrattamento in famiglia, nonché assicurare una copertura completa di casi conclamati di violenza e avvalersi della preziosa esperienza maturata dal terzo settore sul nostro territorio.”

Pertanto il CAV di Brindisi non è mai stato chiuso, la parola “necessaria rimodulazione” è stata letteralmente strumentalizzata, e “qualcuno” ha ben pensato di costruirci sopra una vera e propria bufala mediatica.

Davanti a questo tradimento all’intelligenza dei Brindisini, vera metafora del “Bacio” ma quello di Giuda, in molti dovrebbero indignarsi e soprattutto chiedere scusa a tutte le donne e i bambini vittime di certi tragici accadimenti. E invece no, è sempre comodo cavalcare l’onda del malcontento e alimentare campagne di odio verso gli attuali rappresentanti istituzionali. Ancora una volta per strategia politica?

Fratelli di Italia condanna fermamente quanto accaduto oggi a Palazzo di Città ed esprime appoggio e solidarietà per gli attacchi indegni costruiti sul proprio Vice Sindaco. Gli ideali di assoluto rispetto verso le istituzioni non possono essere calpestati da chi utilizza il sacrosanto diritto a manifestare solo come scusa per censurare invece la libertà di espressione e la democrazia.

Tutta l’amministrazione continuerà a fare il massimo per garantire la tutela e la vita ai servizi, fondamentali, offerti dai CAV.

Gruppo Consiliare FDI