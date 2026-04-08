Il Bellaria Padel Brindisi abbraccia la città: sabato la presentazione ufficiale dell’unica società di Serie A del Sud Italia

Punto di riferimento nella massima serie nazionale, alla vigilia del match con Novara, la società Bellaria Padel Brindisi – l’unica del Sud Italia che milita nel campionato di serie A – si presenta alla città.

Sabato 11 aprile, alle ore 11:00, nella sala Mario Marino Guadalupi del Comune di Brindisi, conferenza stampa di presentazione della squadra femminile protagonista della massima serie di padel da Roma in giù.

All’iniziativa, che gode del patrocinio del Comune di Brindisi, parteciperanno i rappresentanti istituzionali e i referenti nazionali e regionali della FITP – Federazione Italiana Tennis e Padel, oltre ai vertici societari e alle giocatrici di serie A del Bellaria.

Il padel è lo sport con i più alti numeri di crescita in Italia e il circolo brindisino vanta diverse centinaia di soci iscritti con il 40 % di presenze femminili.

Le società partecipanti al campionato nazionale di serie A sono in tutto otto: Bellaria Brindisi, Bolasport Roma, Contra Padel Roma, Milano (campioni d’Italia), Novara, Terni, Firenze e Reggio Emilia.

In pochissimi anni il Bellaria, realtà nota e affermata in Italia, ha vinto diversi campionati sino ad arrivare alla massima serie. Il team ha conquistato la promozione in serie A la scorsa stagione, a margine dei play off disputati a Terni. Le squadre, oltre a quella di serie A ci sono le maschili e le femminili di serie C e serie D, si allenano nella struttura di via Appia che dispone di cinque campi coperti e servizi.

Ogni settimana si organizzano tornei interni, si svolgono lezioni private e di gruppo con vari maestri e vi è una Academy rivolta ai più piccoli. Inoltre, più volte l’anno si svolgono tornei il cui ricavato viene donato in beneficienza.

La presentazione di sabato, che non a caso si terrà alla vigilia della gara con Novara, sarà il primo vero abbraccio tra la città e la società del presidente Francesco Giorgino. Sarà l’occasione per scoprire come un circolo partito dal basso sia riuscito, in pochissimi anni, a scalare tutte le categorie fino alla Serie A, diventando modello di gestione sportiva, solidarietà ed inclusione. La partecipazione all’evento di presentazione è aperta a tutti.